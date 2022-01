Capital La EMAT mantiene más de una veintena de encuentros profesionales en FITUR jueves 20 de enero de 2022 , 16:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La capital potencia su oferta entre aerolíneas y empresas turísticas para romper la estacionalidad El destino Almería Ciudad continúa difundiendo su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) con una propuesta de experiencias que ha vuelto a reivindicar a la capital como un destino de excelencia durante los 365 días del año. La ciudad ha proyectado en esta segunda jornada el potencial de sus atractivos, entre los que destacan playas, gastronomía, patrimonio histórico y cultural, clima y un amplio catálogo de experiencias para disfrutar del turismo activo. El Ayuntamiento, a través de Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), mantiene más de una veintena de encuentros profesionales para consolidar la posición de la ciudad como un lugar diferencial y asentar las bases para romper la estacionalidad de las visitas. Una extensa agenda de reuniones en la que han participado aerolíneas, empresas del sector, oficinas españolas de turismo en el exterior y agentes turísticos, entre otros, con el objetivo de fortalecer el destino como una preferencia en el mercado internacional. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco ha asegurado que el objetivo de los encuentros es “crear y desarrollar proyectos que vengan a mejorar el sector turístico, hostelero y comercial, lo que repercutirá en la economía de cientos de familias almerienses”. Asimismo, ha subrayado que “nos vamos de FITUR con proyectos ilusionantes para seguir trabajando para romper la estacionalidad del turismo almeriense”. Renovación convenio con Movelia Cabe destacar que el Consistorio ha renovado el convenio de colaboración con la plataforma Movelia para seguir impulsando la llegada de turistas en bus. Uno de los fines que se persigue con esta rúbrica es facilitar opciones para recibir a turistas jóvenes con nuevas opciones de transporte. Además, la empresa promocionará el destino con recomendaciones y experiencias en su página web. Se trata de un acuerdo de vital importancia puesto que Movelia engloba a más de 23 empresas, 70 compañías de autobuses y realiza más de 4.300 conexiones. En este sentido, la EMAT ha realizado una apuesta decidida para mejorar las conexiones con Almería. De hecho, una de las reuniones que se ha llevado a cabo ha tenido como protagonista a la aerolínea Jet2. En el encuentro se ha trasladado la necesidad de recuperar la frecuencia de vuelos previa a la pandemia, sobre todo con Reino Unido que puede conectar hasta ocho aeropuertos con la capital. Asimismo, ha tenido lugar otra cita de trabajo con AENA en la que ha participado el director del Aeropuerto de Almería, Ignacio Tejero, para abordar la recuperación de vuelos y la mejora de las conexiones en el horizonte. En todos los encuentros se ha puesto en valor la oferta de Almería Ciudad con un amplio abanico de atractivos que, unidos al excelente clima del que disfruta, permite visitarla en cualquier momento del año. El magnífico estado de las playas, la singularidad de la gastronomía, el extenso patrimonio histórico y cultural, los rincones paradisíacos para practicar turismo activo o la oportunidad para descubrir la ciudad sin masificaciones son algunos ejemplos. Por otra parte, Almería ha participado en una mesa redonda organizada por Amadeus Discover una empresa de tecnología de viajes que trabaja para mejorar la experiencia de los viajeros en todo el mundo. Un coloquio en el que ha intervenido Carmelo Torres, gerente de la EMAT, para compartir las iniciativas de la ciudad que potencian el Big Data para ofrecer al turista una experiencia personalizada con una propuesta a la carta. Más presencia internacional Otro de los retos que la capital se ha marcado para FITUR es reforzar la presencia del destino en el mercado internacional y avanzar entre las opciones favoritas de los turistas. Para ello se ha desarrollado una reunión con la Oficina Española de Turismo en Helsinki, dependiente del Ministerio de Turismo, de manera que sea una aliada en la difusión de la oferta almeriense, especialmente el turismo de golf, y en las acciones de marketing entre los prescriptores de opinión y los viajeros. Por último, se ha mantenido un encuentro con el Spain Convention Bureau (SCB), una red de la que Almería forma parte desde 2007 y presta servicios de organización de jornadas formativas, ‘workshops’, así como herramientas de promoción online a nivel internacional. Una oferta única Tras dos intensas jornadas, Almería tiene por delante un interesante fin de semana para proyectarse entre los miles de visitantes que previsiblemente acudirán a la ferie en Ifema. De esta forma, el destino compartirá una oferta única en distintos segmentos para atraer el mayor número de turistas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

