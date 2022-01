Deportes El arte de pescar vuelve con los Juegos Deportivos Municipales en Almería jueves 20 de enero de 2022 , 16:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las jornadas donde participarán las categorías infantil y juvenil se iniciarán a partir del mes de marzo y están coordinadas por Alpe Club Con el objetivo de promocionar y fomentar la pesca infantil y juvenil en la provincia de Almería, los Juegos Deportivos Municipales de esta disciplina están calentando motores para volver a brillar en el litoral almeriense bajo la coordinación de Alpe Club. Esta edición de la competición señera del Patronato Municipal de Deportes constará con tres pruebas, una en el puerto de Almería y dos en la zona de playa. La primera prueba se realizará la zona del Camino del Faro el 27 de marzo por la mañana. La segunda jornada tendrá lugar en la Playa de la Romanilla de Roquetas de Mar el 24 de abril por la mañana y la tercera, en la Playa de Aguadulce en la zona Camp. Juan de Austria, el 5 de junio, en horario de mañana. Las categorías se expanden de infantil (para niños y niñas de 7 a 12 años) y juvenil (que aglutina edades de 13 a 17 años). Los horarios, que serán siempre matinales en domingo, tendrán una hora de comienzo aproximada de las 9.00 horas y tendrán una duración de 3 horas por prueba. Las modalidades en la edición serán de libre elección por el participante: lanzado desde costa, fija, corcheo o spinning. Y optarán a los siguientes premios, la modalidad niños de 0 a 10 años, tendrán trofeos para los 5 primeros clasificados y medallas para el resto y trofeo para el mayor número de piezas y pieza mayor. En la Modalidad de 11 años en adelante, habrá trofeos para los 3 primeros clasificados y medallas para el resto y trofeo para el mayor número de piezas y pieza mayor. Las inscripciones de los interesados terminarán el lunes de la semana anterior a la fecha de las actividades y se hará rellenando un documento que el club proporciona a los usuarios, para que posteriormente puedan inscribirse a las pruebas. Esta edición, al igual que las medidas covid-19, de los Juegos Deportivos Municipales, está sujeta a un protocolo que puede sufrir alguna modificación si los organismos oficiales lo requieren. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

