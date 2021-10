Sociedad Ampliar La empresa de juegos de azar 888 compra William Hill International en una operación de 2.200 millones de libras Escucha la noticia La empresa de casinos en línea 888 Holdings ha confirmado la compra de William Hill International por valor de 2.200 millones de libras esterlinas y ha señalado su intención de quedarse con las 1.400 tiendas de la casa de apuestas como parte de su incursión en las apuestas físicas. William Hill es propiedad de la empresa de casinos de Las Vegas Caesars desde el año pasado, cuando los accionistas aceptaron una oferta de compra de 3.700 millones de dólares (2.700 millones de libras), pero la empresa estadounidense se mostró abierta sobre su falta de interés en la marca de 87 años de la empresa británica, sus tiendas de apuestas en la calle y sus operaciones en línea no estadounidenses. En cambio, Caesars estaba interesado en adquirir la experiencia de William Hill, obtenida en la competitiva industria de las apuestas deportivas en línea de 2.300 millones de libras al año en el Reino Unido, para apuntalar un asalto al mercado estadounidense de rápido crecimiento después de que el tribunal supremo anulara una prohibición de apuestas deportivas de larga data en 2018. Su falta de interés en todo lo que no sea ese lucrativo impulso de expansión provocó una guerra de ofertas por los activos no estadounidenses no deseados, en la que participaron Apollo Capital Management y CVC Capital Partners, además de 888. El jueves, 888 confirmó que había ganado la carrera para adquirir el resto de William Hill y dijo que esperaba completar el acuerdo a principios de 2022, sujeto a la aprobación de los accionistas. Los inversores que poseen el 47% de las acciones de 888 ya han aprobado la operación, ya sea con expresiones de apoyo o con compromisos irrevocables, dijo. 888 Holdings, fundada por empresarios tecnológicos israelíes, se especializa en juegos de casino en línea, pero dijo que no tenía intención de vender la operación de apuestas deportivas tradicionales de William Hill y ya había rechazado las propuestas. Itai Pazner, director ejecutivo de 888, dijo: "Vimos interés en el comercio minorista desde el exterior, pero creemos que el comercio minorista es una parte integral del activo de William Hill". William Hill ya ha recortado su red de tiendas de 2.333 en 2018 a unas 1.400 en la actualidad, un proceso acelerado por el efecto de Covid en la calle principal y el efecto de recorte de ingresos del recorte de las apuestas en terminales de apuestas fijas (FOBT) de 100 libras a 2 libras, que entró en vigor en 2019. "Hoy en día gestionan un patrimonio minorista muy bien gestionado que está presente en buenas y principales ubicaciones", dijo Pazner. "Estamos planeando mantener las tiendas minoristas y la gran gente que tienen en ellas". Se cree que el rival de William Hill en la calle, Betfred, estaba interesado en adquirir las tiendas de ladrillo y mortero en un acuerdo que casi habría duplicado el tamaño de su red en el Reino Unido. Pazner dijo que 888 estaba decidida a seguir adelante con la transacción, a pesar de la incertidumbre sobre el resultado de una histórica revisión de la legislación sobre el juego por parte del gobierno que se espera que dé lugar a una represión. Afirmó que la operación tenía "aún más sentido" a la luz de la incertidumbre regulatoria, porque una empresa más grande podría hacer frente a los cambios. Se espera que los productos de los casinos en línea sean un objetivo de la reforma, y que los ministros consideren medidas como un límite de 2 libras en las máquinas tragaperras virtuales, en línea con las FOBT. Pazner dijo que añadir el negocio de William Hill, más centrado en el deporte, compensaría ese riesgo, pero dijo que esto no formaba parte de la lógica del acuerdo. 888 ha estado interesada en una combinación con William Hill desde al menos 2016, cuando se asoció con el propietario de salas de bingo Rank en un intento de forjar una fusión a tres bandas. Ese acuerdo, que fracasó, fue en sí mismo un intento de dar la vuelta a la tortilla después de que William Hill hubiera ofrecido 700 millones de libras por 888 en 2015. En un comunicado, 888 Holdings dijo que esperaba que la transacción diera lugar a un ahorro de sinergias de 10 millones de libras el próximo año y hasta 100 millones de libras al año para 2025. Ha asumido 2.100 millones de libras de deuda para financiar la transacción y dijo que emitiría hasta 500 millones de libras de nuevo capital para reducir el apalancamiento acumulado en la operación. Puedes encontrar las últimas noticias sobre casinos online en España en BeTragaperras.es. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)