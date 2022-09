La empresa de ‘Sabores Almería ‘desuflí’ presenta su nueva imagen

jueves 29 de septiembre de 2022 , 22:00h

El Patio de Luces de la Diputación de Almería se ha vestido una vez más de gala para vivir un importante acontecimiento para el sector agroalimentario de la provincia. La marca ‘desuflí’, conocida como La Fritada de Suflí, ha presentado su nueva imagen bajo que la desde hoy presenta su amplia variedad de más de setenta productos con el valor añadido que le confiere el sello de excelencia por pertenecer a la marca gourmet de Diputación, ‘Sabores Almería’.

En un emotivo acto presentado por el periodista David Baños, los responsables de ‘desuflí’, el matrimonio formado por Francisco Torres y María Luisa Cano, junto a su hija, Elena Torres, acompañados por el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, y la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, han desvelado las claves de la evolución de Industrias Alimentarias de Suflí que pasa a comercializarse con el nombre ‘desuflí’ y, como lema, ‘Productos honestos’.

El presidente de la Diputación de Almería ha felicitado a la familia por la constancia, cariño, entrega y profesionalidad con la que gestionan su empresa, y ha puesto de relieve “la autenticidad, la ilusión y la tradición” como algunos de los principales valores que los consumidores encuentran en sus productos destacando también “la calidad de la materia prima con la que los elaboran porque son productos naturales y muy saludables como su famosa fritada”.

En este sentido, el presidente ha recordado algunos de los objetivos de ‘Sabores Almería’ y que ‘desuflí’ lleva a la práctica como “despertar el orgullo almeriense porque este producto ‘desuflí’ es la mejor conserva que ahora mismo existe en España. Por eso es tan importante que los almerienses consumamos productos de nuestra tierra. ‘desuflí’ lo hace con todo el empeño del mundo arriesgando su patrimonio para intentar ofrecer un producto gourmet que deleita a los paladares de todo el mundo. No vayamos a comprar fuera lo que tenemos dentro y apoyemos a empresas de este tipo que hacen grande a Suflí, al Almanzora, a la provincia, a un país como España y a ‘Sabores Almería’.

El gerente de ‘desuflí’ ha agradecido a la Diputación Provincial y a ‘Sabores Almería’ el apoyo que les ha permitido seguir creciendo en los últimos años, y ha apuntado que “defendemos nuestros productos que son honestos y naturales al cien por cien. La lata de La fritada de Suflí es para todos los almerienses un referente en conserva, en alimentación y por la forma de elaboración que tiene. En Suflí se hace así desde hace más de cien años y nos adherimos a esa fabricación y al producto que tiene un potencial increíble”.

Por su parte, Dolores Cano ha incidido en el agradecimiento institucional al afirmar que “Sabores Almería’ nos está permitiendo hacer cosas que nosotros no podríamos hacer de forma individual. No podríamos ir al Salón Gourmets que hemos repetido varias veces, no podríamos ir a SIAL París, que estaremos en octubre…, o esta presentación. Para nosotros todo esto no tiene precio. Me gustaría resaltar el mimo, cariño y atención con el que se nos trata en esta marca y la importancia que le están dando a la industria agroalimentaria de la provincia”.

Elena Torres ha explicado que la nueva imagen de marca “está funcionando muy bien aunque teníamos algo de miedo por cómo lo pudiese ver el cliente final ya que tenían asimilada la antigua etiqueta. La nueva imagen es clara, sencilla y con nuestra intención de que los ingredientes quedaran en primer lugar y el público lo ha entendido muy bien”.

Por último, la diputada ha compartido el recuerdo que se le quedó grabado cuando visitó la fábrica hace un par de semanas: “qué pena que el olor no se pueda escribir. En el momento en el que pisas la fábrica el olor de la asadura de pimiento evoca lo más tradicional de nuestra cocina y sabores”.