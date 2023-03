Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar La Escuela de Familia de Adra celebra el café-coloquio ‘En esta casa no habrá más violencia’ viernes 24 de marzo de 2023 , 15:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El siguiente café-coloquio tendrá lugar el jueves, 13 de abril, bajo el título ‘Cuidar es un trabajo conjunto’ El Ayuntamiento de Adra continúa celebrando las citas de la nueva edición de la Escuela de Familia, con el café-coloquio impartido por la psicóloga Elisabet Ruiz bajo el título ‘En esta casa no habrá más violencia’. En este coloquio, la ponente se ha centrado en los tipos de violencia que pueden afectar al entorno familiar, dando un repaso a las estadísticas estatales y regionales. Ruiz se ha adentrado en estos tipos de violencia, a quién afecta y qué provoca en las personas que la sufren y qué la ejercen, así como en las consecuencias psicológicas y las secuelas que provocan. “Conocer la violencia de cerca nos ayudará a distinguirla, tener herramientas para hacerle frente y actuar adecuadamente”, ha explicado la psicóloga. El Ayuntamiento de Adra prepara ya la siguiente cita, que tendrá lugar el 13 de abril, de 17:00 a 18:30 horas, en la que se acogerá el café-coloquio ‘Cuidar es un trabajo conjunto’. Para disfrutar de esta iniciativa, es necesaria la inscripción previa, que podrá hacerse en el edificio de Servicios Sociales o a través del número de teléfono 678 853 924. Cabe recordar que este programa, conformado por 16 citas que se desarrollarán durante todo el 2023, ha sido organizado con la intervención de las concejalías de Servicios Sociales, Salud, Juventud y Seguridad Ciudadana y la colaboración del CAPI La Alquería Acerobo, FEAFES El Timón, Axdial y Colega; y contará con distintos agentes sociales y profesionales para dotar a la Escuela de Familia de la información y profesionalidad que requiere. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.