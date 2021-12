Deportes La escuela de kárate Kanku logra 4 medallas en la Gran Final de Liga Nacional en Ávila viernes 24 de diciembre de 2021 , 22:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El deportista Saúl Rodríguez consiguió el Grand Winner, un trofeo que premia al mejor de todas las jornadas en su categoría en la liga Los deportistas de la escuela deportiva municipal de kárate Kanku ha viajado al evento celebrado en Ávila recientemente, con motivo de la celebración de la Gran Final de Liga Nacional que reunió a la capital abulense a los ocho finalistas nacionales en todas las categorías. La cita deportiva reunió a más de 900 deportistas de todo el territorio para disputar la competición en el Polideportivo Municipal de San Antonio del 16 al 18 de diciembre cumpliendo todas las medidas de seguridad y sanitarias para extremar los cuidados ante la covid-19. La EDM Kanku consiguió que su deportista Saúl Rodríguez lograra el Grand Winner, un premio al mejor de todas las jornadas en su categoría en la Liga Nacional. Además, recogió cuatro medallas, Saúl Rodríguez Torres, en categoría infantil, se colgó la medalla de plata al igual que Víctor Carrillo, en categoría juvenil. Por otro lado, Adrián Moya, logró el bronce en infantil y Dani Cruz, bronce en juvenil; Adrián Reyes optó el cuarto puesto. Desde la escuela deportiva municipal ha felicitado “a los medallistas, también a los que no lo consiguieron, lo importante es seguir aprendiendo y formándose, lo que agradecemos el apoyo y la confianza de las familias”. Por su parte, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado “a la escuela deportista municipal Kanku por sus resultados y las medallas obtenidas, el deporte base de Almería continúa demostrando su potencial y esto se premia con los trofeos en los campeonatos a los que se asisten”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

