Almería La Escuela del Mármol recibe un reconocimiento las esculturas del COVID-19 viernes 22 de octubre de 2021 , 15:35h

La pieza realizada por este centro formativo del SAE está ubicada en la capital jienense



La Escuela del Mármol de Fines, centro formativo adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha recibido un reconocimiento de manos del consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, por su participación en la elaboración de una de las ocho esculturas en homenaje a la sociedad andaluza y los profesionales que han trabajado para frenar la pandemia ubicadas en las capitales de la comunidad autónoma.



La escultura, realizada en Mármol Blanco Macael a partir del diseño del escultor José Antonio Navarro Arteaga, representa a unas manos que aplauden, y fue inaugurada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la capital jienense en septiembre de 2020.



La participación de la Escuela del Mármol de Fines en esta iniciativa surgió gracias a la mediación de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, con la cual el centro formativo mantiene una estrecha colaboración. Empresas asociadas a AEMA, que disponen de la tecnología y los profesionales cualificados para ejecutar este trabajo, han elaborado las otras siete esculturas.



La ejecución de la pieza se desarrolló en dos fases: una primera fase de corte, desbaste y mecanizado en un centro de mecanizado de 5 ejes gobernado por CNC (control numérico computarizado), en la que se partía de tres bloques de mármol cedidos por la empresa Cosentino (uno para cada mano, con alrededor de 170 cm de altura, y otro para la peana, de 20 cm de altura); y una segunda fase de talla, acabado manual y montaje.



En la fase de mecanizado se han dedicado unas 200 horas de trabajo, mientras que para la segunda fase de tallado, repaso y acabado han sido necesarias 80 horas, a las cuales se suman otras 10 para el montaje.



Han trabajado en este proyecto profesionales de la Escuela con más de 20 años de experiencia, como son Marta Mingorance Acosta, Licenciada en Bellas Artes, Jefa del Departamento de Restauración de la piedra natural y escultora; Antonio Gabriel Romero Rodríguez, Jefe de Departamento de Prácticas, formador de programación y manejo de máquinas de control numérico y de elaboración de la piedra natural y Pedro Jiménez Pérez, Jefe de taller y formador de corte, elaboración y acabado de piedra natural.



La Escuela del Mármol de Fines es también Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional en la familia de Industrias Extractivas. Actualmente, está desarrollando su nueva programación 2021-2023, que incluye ocho acciones formativas -siete itinerarios de diversas especialidades y el curso de docencia de la FPE- que suman 3.910 horas lectivas, con prácticas en empresas, dirigidas a 120 personas desempleadas. Esta programación responde a las necesidades de las empresas de piedra natural y las ocupaciones más demandadas por el sector. El centro comenzará a impartir próximamente FPE para personas trabajadoras ocupadas y acciones formativas asociadas a contratos de formación y aprendizaje.

