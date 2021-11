Deportes La escuela deportiva Bahía Almería triunfa en el Campeonato de Andalucía lunes 15 de noviembre de 2021 , 20:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los almerienses lograron medallas de oro por equipo en categoría masculina sub-12 y sub-14, y el femenino fue bronce en sub-14



El atletismo sigue de enhorabuena esta campaña, despuntando en los campeonatos en los que participan. Como ha ocurrido con la escuela deportiva municipal de atletismo Bahía Almería, con dos oros y un bronce en el Campeonato de Andalucía sub 12 y sub 14.



El Campeonato de Andalucía de Atletismo se celebró con la participación de hasta 26 equipos de la comunidad. De esta manera, el equipo sub-12 masculino de la EDM Bahía Almería se subió al podio para recoger el galardón de Campeón de Andalucía tras obtener 181 puntos. Por detrás dejaron al todopoderoso Nerja con 153 y al Granada con 141 puntos.



En lo que al equipo masculino sub-14 respecta, también se proclamó Campeón de Andalucía con una puntuación de 192 puntos. En segundo lugar, quedaron el At. Málaga con 186 puntos y Nerja, con 177 puntos.



Las atletas femeninas también despuntaron en este evento deportivo y el equipo sub-14 consiguió el bronce tras obtener 221 puntos. Quedaron a solo dos puntos del equipo de Motril, mientras que el ganador fue Nerja con 297 puntos.



De esta manera, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, quiere felicitar “a todos los participantes en la competición, por los resultados obtenidos, así como al cuerpo técnico de la escuela deportiva municipal”. Asimismo, Segura ha subrayado que “las escuelas deportivas continúan demostrando el potencial que tienen los almerienses y, cada vez, son más los que vuelven a Almería con medallas en su palmarés”.



Desde la escuela deportiva municipal Bahía Almería han trasladado que esto supone "un éxito histórico para la disciplina del atletismo, posicionándonos como mejor cantera andaluza del momento" y, en esta línea, felicitan la labor de "estos equipos que están entrenados y dirigidos por Almudena Ramos, Joaquín Sánchez, Sergio Rodríguez y José de la Paz que viajaron con los deportistas".

