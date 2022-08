Sucesos La estafa de la maleta del aeropuerto está pasando en Almería miércoles 24 de agosto de 2022 , 15:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los autores se hacen pasar por una persona que se encuentra de viaje y mediante engaños solicitan a los familiares dinero para retirar sus maletas retenidas en un aeropuerto extranjero La Guardia Civil de la Comandancia de Almería alerta de esta modalidad de estafa, donde los autores monitorean las redes sociales y cuando advierten que una persona publica fotografías de sus vacaciones, a través de las mismas redes acceden a los contactos de sus amistades y familiares, con los que posteriormente se ponen en contacto y mediante engaños les solicitan dinero, haciéndose pasar por su amigo/familiar, para retirar sus maletas que están retenidas en un aeropuerto extranjero. Estos mensajes se envían a través de la misma red social o de aplicaciones de mensajería instantánea, en los van hacen creer, mediante engaños, a las víctimas que son un familiar/amigo y que se encuentra en un aeropuerto extranjero y tiene retenidas las maletas, para recuperarla necesita abonar unas tasas y por ese motivo solicitan que le envíen dinero de manera urgente. En estas estafas nuestro amigo o familiar, siempre va a necesitar el dinero de forma urgente, no podrá contactar con nosotros desde su línea habitual y lo tiene que hacer desde un teléfono extranjero, el dinero va a solicitar que se remita a través de compañías remesadoras o transferencia a cuentas bancarias extranjeras y nos remitirán mensaje de la supuesta compañía aérea, aeropuerto, etc. donde indican el motivo de retener las maletas y el dinero que hay que abonar. La Guardia Civil de Almería para evitar este tipo de estafas recomienda: · NO pagar nada. · Intentar contactar con nuestro familiar o amigo, por otros medios que no sea los aportados en los mensajes recibidos. · Desconfiar siempre de los mensajes donde nos piden dinero, donde un familiar o amigo se encuentra en situación de problemas económicos, si fuera verdad, nos llamaría directamente. · En redes sociales, restringir el acceso a nuestros datos solo a nuestros familiares y amigos más próximos y no publicar información sensible que pueda ser usada por terceras personas. · Si finalmente somos víctimas de este tipo de estafas, recabar toda la información posible (mensajes, números de teléfono, documentación relativa a la transferencia económica) y denunciar lo ocurrido ante la Guardia Civil u otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, poniendo en conocimiento lo ocurrido. La Guardia Civil, implicada en la mejora de la cultura de ciberseguridad, crea en 2021 los equipos @, que además de su labor investigativa pone máxima atención a la prevención de los ciberdelitos, con los objetivos de: · Reforzar la estructura de respuesta ante ciberincidentes. · Asegurar la atención a las víctimas de los ciberataques. · Recepcionar denuncias complejas y solucionarlas cuanto antes para favorecer la investigación. · Asesorar y orientar a los miembros de la Guardia Civil. · Realizar investigaciones básicas en el momento en que se presente la denuncia. · Desplegar conocimiento temprano sobre dichas materias. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.