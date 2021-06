Deportes Ampliar La Euro 2021 llega a las fases eliminatorias viernes 25 de junio de 2021 , 23:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los octavos de final de la Eurocopa ya están definidos. Los dieciséis equipos que se mantienen en competición se jugarán el pase a cuartos entre mañana sábado y el martes 29. Cada día se jugarán dos partidos, uno a las 18h y otro a las 21h. Tras la primera fase, Francia sigue manteniéndose como la gran favorita a alzarse con el título, mientras que Italia e Inglaterra pugnan por la segunda posición de privilegio entre las mejores casas de apuestas online que ofrecen apuestas en la Euro 2021. Un escalón por detrás del terceto de favoritas se sitúan tres equipos que han tenido una trayectoria dispar en lo que va de competición: Alemania, que se clasificó en la última jornada in extremis, Bélgica… y también España. Los nuestros han ganado enteros gracias a la contundente victoria 5-0 ante Eslovaquia, con la que sellaron su pase como segundos del grupo E. La actuación de la selección española en la última jornada ha hecho que ahora esté considerada, al igual que la alemana, con un ligero favoritismo por delante de los belgas para la mayoría de webs de apuestas. Sin duda una buena señal si tenemos en cuenta que Bélgica ha completado una fase de grupos inmaculada, con tres victorias y 9 puntos. El camino de La Roja Los pupilos de Luis Enrique han quedado encuadrados en la parte más dura del cuadro, con los ogros Francia, Italia, Bélgica y Portugal, defensora del título. Pero antes de pensar en ésas España pondrá su foco en el partido con Croacia, el lunes a las 18h en Copenhague, en el que será uno de los mejores encuentros de octavos de final. Nuestra selección parte como clara favorita pero no hay que perder de vista que nos enfrentaremos a la actual subcampeona del mundo y al talento de Luka Modric, que lideró a los suyos de forma magistral en el último partido de fase de grupos. Si conseguimos doblegar a los croatas, lo más lógico sería que en cuartos nos veamos las caras con Francia porque los gabachos tienen, sobre el papel, uno de los cruces más asequibles de octavos de final, contra Suiza. Además del España-Croacia, hay dos duelos que se presumen a cara de perros: en la misma parte del cuadro que España encontramos el Bélgica-Portugal, y el Inglaterra-Alemania en la parte contraria. Éste es quizá el partido más atractivo de todos, y los ingleses parten con la clara ventaja de que se disputará en Wembley. Cruces de Octavos Eurocopa 2021 Siete ciudades han sido escogidas para acoger los partidos de octavos de final, con Londres como única sede que albergará dos encuentros: Gales - Dinamarca: sábado a las 18h en Ámsterdam

Italia - Austria: sábado a las 21h en Londres

Países Bajos - República Checa: domingo a las 18h en Budapest

Bélgica - Portugal: domingo a las 21h en Sevilla

Croacia - España: lunes a las 18h en Copenhague

Francia - Suiza: lunes a las 21h en Bucarest

Inglaterra - Alemania: martes a las 18h en Londres

Suecia - Ucrania: martes a las 21h en Glasgow Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.