La exportación de piedra natural crece el 30%

La Junta impulsa la piedra natural de Almería ante agentes estratégicos de Qatar, Azerbaiyán, República Checa, Francia y Reino Unido La Junta de Andalucía celebra, desde hoy y hasta el viernes 11 de noviembre, el 'XI Encuentro Internacional de la Piedra Natural', en el que se acerca la singularidad de la piedra natural de Almería y Málaga a agentes estratégicos para el sector de Qatar, Azerbaiyán, República Checa, Francia y Reino Unido. La cita que tiene lugar en diversos puntos de Almería, Granada y Málaga, tiene con el objetivo de reforzar el posicionamiento internacional de una industria de la que Almería y, con ella Andalucía, es líder de exportaciones en España. Según los datos de Extenda, las exportaciones de piedra natural de Andalucía registraron récord histórico en los primeros ocho meses de 2022, con 688 millones de euros, gracias a un crecimiento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. En este sentido, destaca el liderazgo de la provincia de Almería en el sector, pues concentra el 99% del as ventas andaluzas y más de la mitad de todas las ventas nacionales, con 679 millones exportados, en los ocho primeros meses de 2022, lo que supone también un nuevo récord histórico para este periodo. En el marco de este encuentro internacional, que celebra TRADE, a través de Extenda, en colaboración con la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), siete empresas de Almería y una de Málaga presentan su oferta diferenciada ante ocho operadores de mercados clave para la comercialización de la piedra natural de la comunidad, como son Francia, de donde proceden tres agentes; República Checa, con dos representes; Reino Unido, Azerbaiyán y Qatar. Entre ellos, se encuentran representantes de firmas líderes en arquitectura, diseño y construcción de sus respectivos países. Además de las 64 reuniones bilaterales programadas, la misión comprende la visita a proyectos singulares y a empresas de la zona, a través de las cuales los operadores extranjeros podrán conocer directamente el trabajo que se realiza en la industria almeriense que está a la vanguardia mundial. En la agenda del encuentro de este año también se ha incluido el acto de promoción de la Marca Macael, que se celebrará mañana en Granada, donde se proyectará un vídeo y donde tendrán lugar diversas ponencias sobre la marca almeriense. Las firmas almerienses que participan en el ‘XI Encuentro Internacional de la Piedra Natural’ son Cosentino, Cuéllar Arquitectura de Mármol, Mármoles Camar, Mármoles Gutiérrez Mena, Mármoles Juan Tijeras, Mármoles Luis Sánchez y Mármoles Naturales Macael. Por otra parte, la empresa malagueña participante es Global Stone. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Agenda: Málaga, Granada y Almería La delegación internacional organizada por TRADE, a través de Extenda, ha comenzado hoy en Málaga con la visita a la Iglesia de los Santos Mártires de la capital, que ha sido recientemente restaurada con mármol almeriense. Posteriormente, la delegación internacional se ha trasladado a Marbella para conocer construcciones en la que se ha usado mármol blanco Macael como el hotel Villapadierna y la Villa Otto. El segundo día del encuentro, 10 de noviembre, los operadores acudirán a la presentación de la Marca Macael, organizada por AEMA en el hotel Áurea Washington Irving de Granada, donde podrán conocer las cualidades de la piedra natural de Almería. Tras esta presentación, los operadores internacionales tendrán reuniones B2B en el mismo hotel. Y, finalmente, visitarán la Alhambra para conocer la presencia histórica del mármol en el monumento, con el Patio de los Leones como protagonista ya que está realizado en Mármol Blanco Macael. El último día del encuentro, 11 de noviembre, visitarán las canteras de Macael y las instalaciones de dos empresas de la provincia (Mármoles Gutiérrez Mena y Cosentino). Y, finalmente, tendrán el privilegio de asistir a la entrega de los XXXV Premios Macael, organizados por AEMA en la localidad almeriense, y que este año presidirán los Reyes de España. Almería, récord exportador Según los datos de Extenda, la provincia de Almería lidera las exportaciones de piedra natural de España, con 679 millones en ventas en los ocho primeros meses de 2022, lo que supone un récord para este periodo desde que existen registros homologables (1995), gracias a un incremento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas de piedra natural de Almería suponen el 99% de todas las de Andalucía y el 60% de las de España, y aportan a la balanza comercial de provincia con el exterior 669 millones de superávit entre enero y agosto, fruto de la diferencia con los 10 millones que ha importado en el mismo periodo. Se trata de un sector muy internacionalizado y con una importante diversificación de las ventas, cuyo primer mercado mundial es Estados Unidos, que registró 319 millones, el 47% del total y un crecimiento del 37% con respecto a enero-agosto de 2021. A este mercado le siguen Reino Unido, con 63 millones (9,3% del total) y un aumento del 13,4%; y Canadá, con 45 millones, el 6,6% y alza del 52%. En cuarto lugar, se encuentra Francia, con 24,7 millones, el 3,6% y una subida del 36%; y quinto es Italia, con 21,1 millones, el 3,1% y un incremento del 11,7%. Les siguen como destinos principales en el top10, Portugal, con 20,1 millones (3%) y ascenso del 23,7%; Alemania, con 16,2 millones (2,4%) y avance del 5%; Australia, con 13,5 millones (2%) y subida del 9,9%; Países Bajos, con 12,5 millones (1,8%) e incremento del 10,2%; e Israel, con 10,9 millones (1,6%) y alza del 30%. Extenda con la piedra natural Extenda desarrolla una estrategia de apoyo a la internacionalización del sector en colaboración con AEMA que pone el foco en las fortalezas de la industria y sus mercados de interés. Así, en los dos últimos años (2021-2022) se han celebrado trece acciones de promoción y eventos singulares en los que se han registrado 70 participaciones de empresas andaluzas. Esta estrategia pivota sobre dos ejes: llevar a las empresas andaluzas a sus mercados estratégicos y traer el negocio internacional a Andalucía, caso de este encuentro internacional. Como mercado prioritario se sitúa Estados Unidos, en el que Extenda desarrolla junto con la Fundación Marca Macael misiones comerciales directas periódicas y acciones singulares como la campaña 'Embajadores del Mármol en Estados Unidos'. Esta campaña, que designa a prescriptores de prestigio internacional para favorecer la presencia internacional de la piedra natural, ha conseguido reunir hasta la fecha a más de 400 arquitectos, así como diseñadores de interiores, promotores, firmas del sector y prescriptores de opinión. Junto a ello, en este año 2022, Extenda también ha organizado la participación de una delegación andaluza en una misión inversa de la piedra natural a Estados Unidos, celebrada el pasado mes de septiembre en Macael, Granada y Málaga.

