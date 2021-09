La exposición de Ramiro Sanz llena de ‘Armonías de Color’ el Patio de Luces de Diputación

martes 21 de septiembre de 2021

La muestra que organiza el Área de Cultura y Cine y la Fundación Ibáñez Cosentino recuerda la obra de este pintor y estará abierta hasta el 1 de octubre





El Patio de Luces de la Diputación de Almería acoge hasta el 1 de octubre la exposición ‘Armonías de color’ de Ramiro Sanz. La muestra, que está organizada por la Diputación y la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino, ha sido inaugurada por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el director del Museo Ibáñez, Juan Manuel Martín y un cuñado del pintor, José Damián Téllez.



Manuel Guzmán fue el encargado de iniciar este emotivo homenaje a Ramiro Sanz: “Era un jiennense de nacimiento y un almeriense de adopción”. Guzmán recordó que fue antes de la pandemia cuando “Concepción Sanz y su marido José Damián Téllez se acercaron a Diputación para mostrarme la obra de Ramiro Sanz. Con el amor y el cariño que me mostraron parte de la obra de Sanz, no podía decirles que no a esta exposición que hoy ha llenado de público el Patio de Luces”.



“Ramiro Sanz hizo su primera exposición con obras de gran formato, que eran paisajes en el Patio de Luces de la Diputación en 2009. Luego en 2015 volvió a hacer otra exposición titulada ‘Pintura y escultura’ también en este Patio. En las anteriores exposiciones, Ramiro Sanz estuvo presente. Ahora llega esta tercera exposición donde aunque el artista ya no esté entre nosotros, se puede disfrutar de esta colorida muestra de un artista único” explicó Guzmán.



El diputado de Cultura y Cine ha invitado a todos los almerienses a disfrutar de una exposición fascinante, compuesta por 63 obras en distintos formatos pero que dan una visión del recorrido artístico de Ramiro Sanz, que sorprendió a todos haciendo su primera exposición con 75 años, aunque llevaba pintando toda su vida. Es una colección muy completa que hará las delicias de todos los que se acerquen a visitarla hasta el 1 de octubre”.



Por su parte, Juan Manuel Martín Robles, comisario de la exposición, subrayaba que “la obra de Ramiro Sanz está hecha por un gran artista que tuvo la ‘mala idea’ de no mostrar su obra durante muchos años. Si Ramiro Sanz hubiera mostrado su obra años atrás, creo que sería un artista mucho más reconocido y con mucho más prestigio a nivel nacional. Su obra habla por él, no voy a descubrir nada que no se aprecia en sus creaciones”.



Martín Robles explicó que “en esta exposición se puede decir que hay dos muestras muy diferentes. En una parte del patio de Luces, justo a la entrada se encuentra la obra hasta ahora inédita de Ramiro Sanz, no se había visto nunca antes, mientras que la parte del fondo, son obras que ya se pudieron disfrutar en las dos exposiciones anteriores, con unos paisajes magníficos, con Ramiro Sanz en vida”.



“La idea es dar una visión global de Ramiro Sanz, ya que fue un artista que aunque dedicó toda su vida a la docencia sacó tiempo para hacer una producción pictórica de altísimo nivel. La pena es que muchas de sus obras las dejó guardadas para la posteridad. Es una exposición donde descubrimos a un nuevo Ramiro Sanz que trabaja la figura, puesto que hasta ahora habíamos visto muchos de sus paisajes, algunos de gran formato”, concluyó Martín Robles.



José Damián Téllez de Peralta, cuñado de Ramiro Sanz, subrayó que “en Don Ramiro causa asombro la perfección de sus lienzos de gran formato sobre el paisaje de Almería, y ya en dos ocasiones su obra ha estado expuesta en este Patio de luces de la Diputación Provincial, cuadros luminosos, limpios y llenos de puro color, encajados en su realidad geológica, con grafía propia y personalísima, del que exponemos algunos pocos ejemplos, como así mismo de su concepción personalísima de los retratos, como el sorprendente de Don Ramón Menéndez Pidal”.



Ramiro Sanz fue catedrático de Bellas Artes y en su labor como profesor acercó las artes plásticas a varias generaciones de almeriense. Nacido en Linares. Con 29 años se desplaza a Almería para impartir clases en el Instituto y desde entonces residió en esta ciudad. Hizo dos carreras en Madrid, concretamente Bellas Artes y Filosofía y Letras.



Su técnica creativa era muy personal puesto que todas sus obras partían de una base abstracta, para luego ir añadiéndole capas de pintura y matices que la convertían en figurativa. Ramiro Sanz falleció el 2 de junio de 2018.