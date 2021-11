Capital Ampliar La exposición ‘Mujeres que dan vida’ llega al Centro Penitenciario ‘El Acebuche’ lunes 22 de noviembre de 2021 , 18:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala Paola Laynez se ha mostrado “orgullosa” de acercar las actividades municipales al centro, “más aún cuando el objetivo es empoderar a las mujeres y acabar con la lacra de la violencia machista”



La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha visitado este lunes el Centro Penitenciario ‘El Acebuche’ para participar en la inauguración de la exposición fotográfica ‘Mujeres que dan vida’, una actividad enmarcada en el proyecto ‘Almería unida contra la violencia de género’.



“Desde el Ayuntamiento de Almería estamos muy contentos de poder acercar las actividades municipales al Centro Penitenciario, más aún cuando es una actividad con la que queremos concienciar a favor de la igualdad y empoderar a las mujeres para que digan ‘basta ya’ a la violencia de género”, ha señalado Laynez, que ha resaltado que “por primera vez todas las administraciones trabajen unidas contra esta lacra social”.



Acompañada de la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, y otros miembros de la Corporación municipal, ha elogiado la colaboración del Centro Penitenciario, así como ha felicitado a la Escuela de Artes de Almería y a sus alumnos, autores de las fotografías de la exposición, por su trabajo.



Por su parte, el director de ‘El Acebuche’, Miguel Ángel Cruz, ha agradecido a la sociedad almeriense y a las instituciones “todas las propuestas para introducir en el centro”. Asimismo, ha puesto en valor la exposición “con la que hemos pretendido visualizar dentro del centro la importancia de la violencia de género y procurado implicar a todos los residentes, especialmente a las mujeres internas”. Además, ha destacado “la excelente acogida” que ha tenido la iniciativa.



También ha hecho referencia a la unión de todas las administraciones contra la violencia de género el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente. “Con esta exposición, además de darles a las internas el mensaje de que no están solas y que tienen el apoyo de la instituciones, nuestra presencia aquí sirve para hacerles saber que estamos trabajando para acabar con esta lacra”, ha señalado.



A la inauguración de la exposición han asistido también representantes del Hospital Universitario Torrecárdenas, la profesora de Fotografía de la Escuela de Artes, María José Cobo, y dos de los autores de la muestra, Iveta Bitinaite y Desiderio Sanz; profesionales del Centro Penitenciario, y un grupo de reclusas.





16 fotografías de ‘Mujeres que dan vida’

La muestra, que estará hasta el próximo 26 de noviembre en ‘El Acebuche’, se compone de 16 fotografías de mujeres de edades, culturas y posiciones sociales distintas, pero que inspiran fuerza, valentía y sororidad.



“La intención de este conjunto de imágenes es demostrar que el empoderamiento no corresponde solo a grandes personalidades, sino que puedes encontrar mujeres empoderadas en tu entorno más cercano, en tu ciudad, en tu barrio. Los referentes están a nuestro alcance”, ha explicado Laynez.



Esta misma exposición se pudo disfrutar también durante el festival de música de Almería ‘Cooltural Go!’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.