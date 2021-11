El PP exige al Gobierno de Sánchez un “reparto justo” de los fondos europeos para el sector turístico

lunes 22 de noviembre de 2021 , 18:32h

Julia Ibáñez critica que de los 3.200 millones que hay para el sector en todo el país el Gobierno de PSOE sólo destine 209 millones a Andalucía

La vicesecretaria general de Sectores Productivos del PP de Almería, Julia Ibáñez, y el secretario de Turismo, Fran García, han pedido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez un “reparto justo” de los fondos europeos que se van a destinar al sector turístico y han lamentado que las previsiones del Partido Socialista sea destinar sólo el 6% de de estas ayudas a Andalucía.

Julia Ibáñez explica que en total van a llegar 3.200 millones de euros procedentes de Europa para el sector turístico de todo el país. De ellos, el Gobierno del PSOE tiene previsto destinar a Andalucía sólo 209 millones, una cifra claramente insuficiente si tenemos en cuenta que nuestra comunidad representa el 11% de las llegadas a aeropuertos de todo el país, tenemos el 17% de los hoteles de España y las reservas este verano han superado el 22% de las realizadas en toda España.



La vicesecretaria del PP señala además que el turismo es un sector fundamental para la provincia de Almería que tenemos que intentar potenciar y al que hay que ayudar tras el duro golpe que ha sufrido como consecuencia de la pandemia, por ello no comprende que desde el Gobierno de Pedro Sánchez castiguen una vez más a Andalucía cuando lo que necesita es un impulso en materia turística por parte del Ejecutivo Central.



“La provincia de Almería tiene un enorme potencial turístico y desde el PP no vamos a escatimar en esfuerzos para que lleguen a nuestra tierra las ayudas que el sector necesita. Vamos a seguir reivindicando lo que es justo para los almerienses y para un sector generador de empleo y riqueza al que ahora más que nunca tenemos que mimar”, explica.



Por su parte, el secretario de Turismo del PP almeriense, Fran García, ha agradecido el importante esfuerzo que tanto el Gobierno andaluz como la Diputación de Almería están haciendo para apoyar al sector, y ha reivindicado al Gobierno de la Nación “mejores infraestructuras en materia ferroviaria y aérea” para Almería.



“Los almerienses tenemos la suerte de vivir en una de las mejores provincias de España, con lugares maravillosos que todos quieren conocer y visitar no solo en verano, sino en cualquier época del año. Somos unos privilegiados por vivir aquí pero necesitamos mejores comunicaciones, necesitamos que el AVE sea una realidad cuanto antes, y que el Gobierno garantice que los vuelos con Madrid tengan frecuencias y horarios adecuados, así como precios asequibles”, concluye.