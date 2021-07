Sucesos La extraña colección de armas de fuego caseras de un productor de marihuana miércoles 28 de julio de 2021 , 10:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil interviene 260 plantas en dos viviendas de Arboleas





La Guardia Civil de Almería, en una reciente investigación, detiene en el municipio de Arboleas (Almería) a una persona como autor de los delitos de tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y defraudación al fluido eléctrico.



La investigación comienza a raíz de las numerosas quejas vecinales, a través de los canales propios y anónimos que la Guardia Civil tiene a disposición del ciudadano, en los que se hace referencia a la dificultad de residir próximos a una vivienda de la Barriada el Pardo del municipio de Arboleas (Almería), a causa del fuerte y característico olor que se desprende de un cultivo de marihuana, haciendo referencia a que el citado olor afecta a la vida cotidiana de los vecinos, entre los que se encuentran menores de edad.



Esta investigación, desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la comandancia de Almería, es resultado de la incesante labor que se lleva a cabo a lo largo de toda la provincia en la lucha contra el tráfico, elaboración y/o cultivo de sustancias estupefacientes, así como con el tráfico y/o tenencia ilícita de armas.



Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil, organiza varios dispositivos de vigilancia en torno a dos viviendas colindantes y propiedad de la misma persona, pudiendo comprobar, no solo el fuerte y característico olor que se desprende de un cultivo de estas características, si no que también se percibe el incesante ruido de los extractores y aparatos de aa/cc funcionando a pleno rendimiento.



Durante la correspondiente inspección y registro de la primera vivienda, se intervienen 260 plantas de marihuana (Cannabis Sativa), 6 ventiladores, 4 aparatos de aa/cc, 2 filtros de carbono, 3 extractores, 7 lámparas de 600watios con sus trasformadores y 1 máquina de osmosis para mejorar la calidad del agua.



En la segunda vivienda se intervienen varias bolsas de cogollos envasados, 56 cartuchos del calibre 22, 2 del calibre 9mm, 5 del calibre 14mm y 10 del calibre 12, 4 carabinas de aire comprimido, una de ellas de fabricación casera, un subfusil de air Soft, una pistola de Air Soft, una pistola del calibre 9mm modificada al calibre 22, además de una caja con piezas fundamentales para montaje de pistolas y escopetas de fuego real.



También se neutraliza en colaboración con técnicos de Endesa, un enganche ilegal a la red de suministro eléctrico.



Finalmente, como resultado de la investigación, se procede a la detención en el municipio de Arboleas (Almería) al responsable de los cultivos, como autor de un delito de tenencia ilícita de armas, un delito contra la salud pública, y un delito de defraudación a la red de fluido eléctrico.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto el detenido y el material intervenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huercal-Overa (Almería).

