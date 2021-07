Deportes Almería se convierte en la capital española del voleibol martes 27 de julio de 2021 , 20:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con un ‘stage’ de la selección masculina y un curso nacional de entrenador





“Almería siempre ha sido un socio extraordinario de la Federación, con los Juegos Mediterráneos entre otros grandes eventos, y fue uno de los precursores del voley-playa en España. Por eso, estamos muy satisfechos de haber elegido la ciudad para el Curso Nacional Anual de Entrenador III y el ‘stage’ de la selección española masculina, ambos muy bien organizados”. Con estas palabras el presidente de la Federación Española de Voleibol, Agustín Martín Santos, ha puesto en valor la relación de la ciudad con el voleibol, la cual se convierte con estos dos eventos de nuevo en la capital de este deporte en España.



Esta declaración la ha pronunciado en la visita que, junto al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha realizado al Palacio de los Juegos Mediterráneos, donde se celebra el curso y entrena la selección española masculina, que está preparando su participación en el Campeonato de Europa, que se celebrará en Finlandia del 1 al 19 de septiembre.



El alcalde ha manifestado que “estamos encantados de acoger estos dos eventos tan importantes. Almería es una tierra vinculada al voleibol y este deporte goza de muy buena salud en nuestra ciudad con clubes relevantes como Unicaja Costa de Almería y Mintonette. Desde el Ayuntamiento estamos convencidos que Almería es el mejor sitio para celebrar eventos deportivos, por las modernas instalaciones deportivas, por la calidad de la red de hoteles, por nuestro excelente clima, y también por la gastronomía y oferta cultural. Estos días lo comprobarán en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y en la propia ciudad. Y es que el deporte genera, además, negocio para hoteles, restaurantes, el comercio y las empresas relacionadas con esta actividad, lo cual hoy en día es más necesario que nunca”.



Almería está representada en la selección con dos jugadores que forman parte de la selección española, el receptor Fran Iribarne, y el colocador Rubén Lorente, así como el fisioterapeuta Jorge Soriano. Junto a ellos tres jugadores de Unicaja Costa de Almería 2020-2021: Miki Fornés, Augusto Colito y Alejandro Vigil, lo que refleja el potencial de Almería en este deporte.



En los dos actos también ha estado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, el presidente de la Federación Andaluza de Voleibol, Ramón Velázquez, y el delegado provincial de la Federación Andaluza, Juan Docio, entre otras autoridades. Ramón Velázquez ha anunciado “la creación de una Liga escolar de voleibol andaluza, que se celebrará desde enero a mayo, con diez equipos en cada provincia, masculino y femenino, subvencionada por la Junta de Andalucía”. A la vez, ha recalcado que “Almería es la ciudad del voleibol andaluz, con el potencial de Unicaja Costa de Almería y el trabajo con la base de Mintonette Almería”.





Más de 100.000 licencias en España

El presidente de la Federación Española ha destacado el arraigo del voley en España, con más de 100.000 licencias. El Curso Nacional de Voleibol Nivel III se celebra en Almería del 17 al 28 de julio, con 57 participantes de toda España, la mitad andaluces, y la colaboración del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y la Universidad de Almería. Agustín Martín Santos ha destacado que “este es uno de los mejores cursos que se han hecho hasta ahora, en una burbuja para prevenir el covid”. Y ha añadido “la importancia de que haya más entrenadores en voleibol, especialmente mujeres, y que los jugadores de élite se reenganchen como entrenadores al voley”.



El acto ha comenzado con un sentido homenaje de Agustín Martín hacia Miguel Ángel Quintana González, anterior presidente de la Federación, recientemente fallecido, y que “realizó un magnífico trabajo para impulsar el voleibol en España”, recuerdo al que se ha sumado el Ayuntamiento de Almería a través de las palabras del alcalde. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

