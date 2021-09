Opinión La fatiga permanente Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por jueves 02 de septiembre de 2021 , 09:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Algo habitual en este mes es el del síndrome postvacacional. La fatiga y la falta de motivación repercuten en el 40% de la población que regresa de vacaciones, algo que no afecta al Gobierno andaluz que ya se marchó en julio con este síndrome que padecen durante el resto del año. Se fueron sin haber resuelto problemas de gran trascendencia social y regresan sin nada que nuevo que aportar.



Si ya en junio los profesionales, pacientes y resto de ciudadanía dábamos la voz de alarma acerca de la situación de colapso sanitario, dos meses después, se ha ido a peor en lugar de mejorar. En los centros de salud sigue prevaleciendo la consulta telefónica por orden de la Consejería de Salud lo que ha creado una inseguridad sanitaria y una desatención nunca vistas en la Comunidad Autónoma de la mano de PP y Cs. Han apuñalado a la Atención Primaria y nos siguen negando las citas presenciales que prometieron restituir allá en marzo.



No contentos con esa apatía por los andaluces y sus problemas en este inicio de curso político el PP y Moreno Bonilla introducen elementos propios de la burbuja en la que quieren vivir y permanecer abstraídos de la realidad con las cábalas para un hipotético adelanto electoral buscando su interés partidista y la generación de incertidumbre sobre los Presupuestos que necesita nuestra comunidad para salir de la crisis. Plantean una prórroga para tampoco enfrentarse con sus socios preferentes, sus amigos de la ultra derecha, y para continuar escenificando el ‘quiero, pero no puedo’ en el que se han instalado dando la espaldas a los problemas de la ciudadanía.



Sin embargo, el PSOE de Andalucía con Juan Espadas a la cabeza, no ha parado de ofrecer soluciones, diálogo y de intentar poner sensatez y sentido común para solucionar los problemas que aquejan a los andaluces y para no sucumbir, abatidos como el gobierno de Moreno Bonilla, a la irresponsabilidad de no tener unos presupuestos con todos los fondos extraordinarios que se están recibiendo y que no van a parar de llegar en un momento histórico en el que los socialistas estamos a la altura para evitar, por puro tacticismo de las derechas, prorrogar los presupuestos.



Juan Carlos Pérez Navas PSOE