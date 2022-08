Capital La Feria del Mediodía rinde homenaje a la cocina de los chefs de Almería sábado 20 de agosto de 2022 , 17:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, destaca que “este año regresa al Paseo” y se condimenta con actividades de Sabores Almería, juegos infantiles, música, exposiciones y paseo de caballos Vestida con un traje de faralaes, como marca la tradición, la alcaldesa en funciones, María Vázquez, ha cortado la cinta que simbólicamente inaugura la Feria del Mediodía, seguida de la actuación del Grupo de Folclore Municipal. Un espacio en el centro de la ciudad, repleto de alegría y buen sabor que, como afirma María Vázquez, “ha generado mucha expectación, y cuenta con la presencia de nueve ambigús, cuatro más respecto a la Feria del 2019, y numeroso público”. La gran novedad de 2022 es el regreso al Paseo de Almería, donde se han instalado dos de los restaurantes efímeros, que se suman a los que hay en la Calle Marín, Plaza de Tomatito, Plaza Flores, Plaza del Educador, Plaza Virgen del Mar y otros dos en la Plaza Pablo Cazard. Estarán abiertos hasta el 27 de agosto en horario de 12.30 hasta las 17.30 horas, finalizando la música media hora antes. Junto a la oferta de los chiringuitos tradicionales, el Ayuntamiento ha creado un amplio programa para el Paseo, donde la alegría y el buen comer convivirán con la música, los Juegos Tradicionales Infantiles, exposiciones y el mundo del caballo. La primer edil ha explicado que “con la Feria del Mediodía queremos seguir ofreciendo actividades para disfrute de almerienses y turistas, a la vez que apoyamos a nuestra hostelería, siempre con la colaboración de Ashal”. En esta línea, el presidente de la Asociación de Hosteleros, Pedro Sánchez-Fortún, ha querido agradecer “el esfuerzo del Ayuntamiento para traer los ambigús al Paseo. Ahora queda pedir a los almerienses que disfruten de la Feria del Mediodía y la Noche, con responsabilidad y como nosotros sabemos hacer”. Además, ha destacado que “la ocupación hotelera es de casi del 100% en la capital y eso denota que la gente quiere Feria y tiene ganas de disfrutar de este agosto en Almería”. Además, María Vázquez ha destacado “la colaboración de Diputación a través de la marca Sabores Almería con diferentes actividades gastronómicas y el objetivo de promocionar a los chefs y a los productos de proximidad y calidad de nuestra provincia. Gracias como siempre por su implicación”. En esta línea, la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha destacado que esta Feria “pone en valor lo mejor que tenemos en Almería, que es el esfuerzo de todos los almerienses por sacar adelante una programación de estas características. Agradezco a todas las personas implicadas e invito a los almerienses a que vivan y disfruten de una Feria del Mediodía única en la que se pueden degustar los mejores productos del mundo. Estoy segura que con este ambiente de fiesta, la feria de Almería será un éxito total”. Espacio gastronómico en el Paseo Durante la Feria del Mediodía, en el Espacio Gastronómico se saboreará lo mejor de la cocina almeriense, como afirma María Vázquez, “con actividades sobre la mujer en la cocina, la creatividad de los niños y niños cocineros, el tradicional concurso de gastronomía y la presencia de los mejores chefs de Almería, siempre en colaboración entre el Ayuntamiento y Diputación, a través de Sabores Almería”. En la primera jornada del Espacio Gastronómico de la Feria del Mediodía se ha realizado un homenaje a los cocineros y productos de Almería, con showcooking por parte de los chefs Tony García, de Tony García Espacio Gastronómico; Borja González, de Restaurante Alquímico; Rafa Rodríguez, de Gastronomy & ART; Juanjo Carabajal, de Restaurante 4 hojas; y Jancell Ramón Pinales, de Stanley de Marco. El programa continuará mañana domingo, a las 12.30, con el showcooking del Chef Bruno Fernández-Paniagua y ‘Cómetelo fácil’, ofreciendo ofrecerá un showcooking y, a partir de las 13.30, las marcas de ‘Sabores Almería’, Aceite Castillo de Tabernas y Del Barco a la Mesa elaborarán un plato saludable: Poke Almería. El lunes, día 22, arrancará gastronómicamente a las 12.00 horas con un showcooking de los cocineros de la Asociación Eurotoques. En esta actividad participarán Antonio Carmona, de Terraza Carmona y presidente de la Asociación; Mariela Pérez Bocchio, de Ramona La Boutique de La Empanada; Tolo Castillo, de Casa Rafael; Patricio Úbeda, de Hotel Restaurante Blanca Brisa; Rafa Moreno, de Casa de Comidas Los Ángeles, y Tony García, de Tony García Espacio Gastronómico. El martes, día 23, comienza el 26º Concurso de Gastronomía Almeriense a partir de las 11.00 y, desde las 12.00 horas se llevará a cabo el encuentro ‘Mujeres en la gastronomía almeriense’ con el objetivo de revalorizar el papel de la mujer en nuestra cocina. El miércoles, día 24, a las 11.00, se celebrará la final del Concurso de Gastronomía y, a las 12.00 horas, el cocinero Enrique Sánchez, presentador del programa ‘Cómetelo’, de Canal Sur Andalucía, ofrecerá un showcooking. El jueves, día 25, a las 12.00, se cocina por la inclusión. Una actividad que cuenta con la colaboración de las asociaciones Altea, Dárata y Asperger que, además, a la finalización de sus platos compartirán con el público una degustación de sus elaboraciones. El viernes, día 26, los protagonistas serán los más pequeños de la casa. A las 11.00 se llevará a cabo el Taller Juega con La Pandi para que puedan descubrir las frutas y verduras. A las 12 comenzará el Concurso de Cocina para Niños Minichef. El sábado, día 27, último día de feria, las actividades gastronómicas se despiden con el encuentro 'La cocina del mar', con la Asociación Galatea de mujeres de la pesca de Almería. Las actividades gastronómicas de la Feria de Almería cuentan además con la participación de Ramona La Boutique de La Empanada, Tu chef talleres, Castillo de Tabernas, La Unión, Del Barco a la Mesa, Embutidos Peña Cruz, Lonja Almería, Aceite Andarax Fussión y Salins.

