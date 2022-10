Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión La fortaleza del nuestro campo Juanjo Segura Más artículos de este autor Por lunes 10 de octubre de 2022 , 08:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería acudía la semana pasada a Fruit Attraction como líder nacional en exportaciones de frutas y hortalizas, pero, más allá de las cifras, lo que hemos podido constatar en una de las ferias agroalimentarias más importantes del mundo es la admiración y el respeto que generamos dentro y fuera de nuestras fronteras gracias a la fortaleza de un sector que influye confianza tanto por la calidad de sus productos como por la seguridad en el abastecimiento de los mismos. Somos el origen de las frutas y verduras más saludables del mundo; de una producción sostenible; y de un sector puntero que avanza con pasos de gigante en investigación, innovación y digitalización. No es casualidad que el producto de nuestro campo sea garantía de excelencia, seguridad alimentaria y sostenibilidad. Y su capacidad de adaptación a las exigencias del mercado es sinónimo del dinamismo de un sector que es ejemplo para la competencia. Cada campaña nos enfrentamos a problemas que no por habituales dejan de ser preocupantes, como la competencia desleal de terceros países, las enfermedades o la incertidumbre de los precios en origen, por citar algunos ejemplos, a los que se han añadido otros, como la carestía de los costes de producción, tanto de la energía como de las materias primas, derivada en gran parte de la guerra en Ucrania, o la sequía. Sin embargo, la agricultura almeriense siempre ha sabido superar las adversidades e incluso tanto la alcaldesa, María del Mar Vázquez, como quien suscribe, hemos podido constatar cierto optimismo en el sector en un contexto de incertidumbre, ya que la subida del gas debido a la guerra perjudica sobre todo a los competidores europeos, que necesitan este combustible para calentar sus cultivos, mientras que nosotros tenemos una fuente de energía inagotable y muy barata: el sol. También hemos percibido que el Ayuntamiento es muchas veces la primera puerta a la que tocan los agricultores para trasladar sus preocupaciones a otras administraciones. Y eso nos hace sentir orgullosos porque significa que nos ven receptivos y que confían en nuestra capacidad de respuesta. Saben que tienen nuestro compromiso, conscientes como somos del esfuerzo que realizan cada día y de lo que su trabajo supone para el bienestar de los almerienses. noticiasdealmeria.com:.. Juanjo Segura Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería 20 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)