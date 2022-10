Es una información de noticiasdealmeria.com Capital La capital, ejemplo de protección de las mascotas en ‘AlmAnimal’ lunes 10 de octubre de 2022 , 08:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, destaca la “gran afluencia de público” y el “compromiso” de los almerienses con el bienestar animal noticiasdealmeria.com El bienestar de las mascotas ha vuelto a brillar en Almería con la celebración de ‘AlmAnimal’, la gran feria de los animales que ha tenido lugar en el Parque del Andarax con un éxito rotundo de participación y la organización del Ayuntamiento, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental. Han sido dos jornadas muy intensas con más de una quincena de actividades y 20 horas de programación en las que sensibilización y diversión se han fundido. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que “Almería es una ciudad comprometida con el bienestar animal y lo ha demostrado con la gran afluencia de público en este evento”. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo del Consistorio para “sensibilizar a la población y ser pioneros, entre otros asuntos, en el control de los gatos ferales para garantizar su bienestar”, a la vez que ha adelantado que se va a trabajar para acoger una nueva edición el próximo año, que sería la tercera. La iniciativa se ha desarrollado en un ambiente festivo con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de respetar y proteger a los animales como parte de la sociedad. Para ello, se ha organizado un amplio y variado programa de actividades que ha combinado charlas informativas, talleres, desfiles, concursos y otras sorpresas para los participantes. Desde una perspectiva educativa y prácticas, el Centro Zoosanitario y las protectoras han desempeñado un papel fundamental. Durante los dos días de feria han podido compartir sus experiencias y la labor que realizan a diario para garantizar el bienestar de los animales. Un trabajo que los asistentes han conocido y del que han tomado nota, sobre todo de aquellos consejos que pueden mejorar el día a día de las mascotas. Por otra parte, también se han llevado a cabo charlas informativas sobre las colonias felinas y el método CER puesto que Almería es una ciudad pionera en su aplicación, además de una referencia en gestión de colonias felinas con el aval del Colegio de Veterinarios y las protectoras. En suma, ‘AlmAnimal’ ha concentrado durante los días 8 y 9 de octubre a multitud de personas que han querido conocer a fondo las peculiaridades del ‘universo animal’. Al programa de actividades se han sumado una zona lúdica para disfrutar del entrenamiento y un espacio de restauración con el objetivo de facilitar la permanencia de los asistentes en el recinto durante las jornadas, que ha contado con la participación de Carlos Rodríguez, presentador del programa ‘Como el perro y el gato’ en Onda Cero, que ha dado difusión a través de su espacio a un evento familiar que se ha convertido en punto de encuentro de los amantes de las mascotas, no sólo de Almería, sino también de otras provincias cercanas, como Málaga o Granada. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

