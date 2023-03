Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La futura Ciudad Deportiva de la UD Almería deja 11,2 millones en arcas públicas viernes 03 de marzo de 2023 , 16:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El proyecto de Turki Al-Sheikh prevé desarrollar urbanísticamente 87 hectáreas junto al Palacio de Exposiciones y Congresos y la villa de los atletas que participaron en los Juegos del Mediterráneo en 2005 La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha felicitado el que se haya materializado la venta de los suelos de El Toyo II a la Unión Deportiva Almería, propiciando con ello la ejecución de su proyecto de Ciudad Deportiva en la capital, “una magnífica noticia de futuro para Almería que es nueva prueba de los beneficios de la colaboración del sector público con el sector privado en beneficio de todos". Una iniciativa en la que Almería "sale ganando, que ha sido posibilitada por la Junta de Andalucía, que una vez más está demostrando agilidad y visión de futuro desbloqueando asuntos que parecían olvidados o poco factibles de activar", ha destacado la alcaldesa en el acto en el que, junto a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno Andaluz, Ramón Fernández-Pacheco y del CEO del club rojiblanco, Mohamed El Assy, se ha escenificado la venta, mediante subasta pública, de los suelos del paraje almeriense El Toyo II a la UD Almería. “Las actuaciones que se van a poner en marcha en estos terrenos no sólo van a ayudar a mejorar y transformar una zona tan llena de potencialidad como el Toyo, sino que van a generar un valor añadido a esta zona, reforzada como escenario de oportunidades para Almería”, ha subrayado Vázquez, reconociendo en el proyecto la ciudad deportiva que promoverá la entidad rojiblanca en esta zona, “una estupenda sinergia junto a los proyectos que el Ayuntamiento llevará a cabo, con una inversión de más de tres millones de euros, apostando por El Toyo como destino turístico sostenible. El de la Ciudad Deportiva será, además, un revulsivo social, deportivo y turístico, que permitirá ampliar la estacionalidad, objetivo en el que viene trabajando el Ayuntamiento asociado a este destino”. Para Vázquez la puesta en carga de estos suelos por parte de la Junta de Andalucía y ahora los proyectos que pueda promover sobre ellos la UD Almería como propietario suponen “una oportunidad para la generación de empleo, para la inversión y el desarrollo de El Toyo como referente turístico”, comprometiéndose a “agilizar” todos los trámites requeridos que ayuden al desarrollo de esta iniciativa”. Finalmente, ha agradecido al dueño de la entidad Turki Al-Sheikh “su apuesta por Almería, a nivel deportivo y social”. Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado la venta, mediante subasta pública, de los suelos como un nuevo ejemplo de la gestión que está realizando el Gobierno andaluz del patrimonio infrautilizado de la Junta de Andalucía. Los terrenos, en los que se levantará la nueva ciudad deportiva de la Unión Deportiva Almería eran propiedad de la Junta de Andalucía desde marzo de 2010, cuando los recibió del Estado como parte del pago de la llamada deuda histórica, junto a otros 12 solares. Desde entonces, “estos suelos no habían tenido uso alguno, pero sí han generado un coste para la administración, que ha debido hacer frente a su mantenimiento todos estos años”, ha señalado Carolina España. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno Andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que la venta por subasta del terreno en El Toyo II es el “fruto de las cosas bien hechas. De una gestión eficiente que cristaliza en el éxito de una operación beneficiosa para todas las partes: la Junta, la ciudad y el club UD Almería”. “Esta es una gran noticia para la Junta de Andalucía y para la UD Almería”, ha expresado Fernández-Pacheco, quien ha felicitado también el “papel” desempeñado por el Ayuntamiento de Almería “impulsando” que operaciones como esta se hagan realidad, recordando que “una administración no sólo debe verse como prestadora de servicios esenciales, también en un papel reivindicativo ante las grandes infraestructuras y en un papel colaborativo, desbloqueando grandes acuerdos que benefician al conjunto de los almerienses”. Los suelos ocupan una extensión de 270 hectáreas y los ha adquirido en subasta pública por 11,2 millones de euros, a título particular, el propietario de la Unión Deportiva Almería, Turki Al-Sheikh, que proyecta levantar en ellos la futura Ciudad Deportiva del club. La subasta se celebró en julio y la adjudicación se resolvió el pasado mes de noviembre. La venta se formalizará oficialmente el próximo 10 de marzo, según ha avanzado la consejera. El proyecto de Turki Alalshik contempla desarrollar urbanísticamente 87 hectáreas de terrenos urbanizables, comprendidas entre la Rambla de la Boquera de la Jaca y la zona urbanizada de El Toyo y Retamar, junto al Palacio de Exposiciones y Congresos y la villa de los atletas que participaron en los Juegos del Mediterráneo, y muy cerca de las playas del Perdigal y de Costacabana. Se trata de una de las zonas de expansión con mayor proyección de la ciudad, que vio paralizado su desarrollo desde la conclusión de los Juegos del Mediterráneo celebrados en 2005. “Con la venta de estos terrenos, la Junta de Andalucía ingresa 11,2 millones de euros que se destinarán a prestar servicios públicos, y se ahorra seguir pagando los costes de mantenimiento e impuestos que hemos venido pagando desde hace trece años por mantener sin uso estos terrenos”. Gestión del patrimonio “Hasta hace cuatro años”, ha señalado la consejera, “todas estas propiedades sólo costaban dinero a la Junta y no tenían uso ni generaban beneficio alguno para los ciudadanos. Y en estos cuatro años, la Junta de Andalucía ha obtenido 117 millones de euros por la adjudicación de inmuebles”. Carolina España, en este sentido, ha indicado que “una de las prioridades del Gobierno andaluz, desde que Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta, fue establecer un modelo de gestión integral del patrimonio de la Junta de Andalucía, que potenciara una mayor y mejor capacidad de gestión, más ágil, eficaz y eficiente”. La consejera ha explicado que lo primero que tuvo que hacer el Gobierno de Juanma Moreno fue “definir y ordenar el patrimonio de la Junta de Andalucía, porque mal puede gestionar quien no conoce ni tiene correctamente identificado su patrimonio”. “Estamos resolviendo los problemas que nos encontramos y que ya ponía de manifiesto la Cámara de Cuentas cuando Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta. Y una de las cosas que hemos tenido que hacer es identificar inmuebles vacíos o infrautilizados susceptibles de ponerse en valor", ha explicado Carolina España. "El Gobierno andaluz está poniendo en valor estos inmuebles, vendiéndolos mediante subastas públicas, con absoluta transparencia y el máximo rigor. Lo que antes era una carga, ahora lo estamos transformando en una oportunidad y una palanca para la inversión, el empleo y el crecimiento. Estamos vendiendo a empresas edificios en desuso, que sólo generan coste a la administración, para que los pongan en valor y generen empleo", ha manifestado Carolina España.

