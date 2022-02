Capital La gastronomía es la oferta de Almería para el puente del Día de Andalucía miércoles 23 de febrero de 2022 , 16:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Feria de Quesos, un concierto cofrades, el Rastro de Antigüedades y cuatro visitas guiadas completan la programación Almería se prepara para vivir un intenso puente de Andalucía con un amplio programa de actividades que organiza el Área de Promoción. La ciudad se convertirá desde este viernes, 25 de febrero, en la capital de la gastronomía mundial con la celebración del II Campeonato del Mundo de Foodtrucks, que reunirá en el Paseo a una docena de camiones. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha presentado la agenda junto al organizador del campeonato, Antonio Salazar, y a la presidenta del Foro Almería Centro, Elodia Ortiz. El edil ha destacado que “una de las actividades más llamativas que vamos a tener es el Campeonato Mundial de Foodtrucks que, tras la primera y exitosa edición en la Rambla, tiene un nuevo emplazamiento en el Paseo de Almería”. “Habrá participantes de España, México, Alemania, Italia, Uruguay, Argentina, Cuba, Francia, Japón, Venezuela, Estados Unidos y una foodtruck de comida vegana”, ha explicado. Por su parte, Antonio Salazar ha recordado que “en 2019 fue un exitazo, desbordamos todas las previsiones y en seis años ha sido el festival Foodtrucks más potente que hemos realizado, por lo que estamos muy contentos de volver a Almería”. Asimismo, ha afirmado que “esta edición tiene más contenido, con una agenda cultura más potente. Aunamos gastronomía de todo el mundo con sus especialidades, lo que crea un ambiente muy especial para todas las edades” A la propuesta gastronómica se sumará una variada agenda cultural hasta el 28 de febrero para incentivar la actividad en el centro neurálgico de la ciudad. Arrancará el viernes 25 con un espectáculo de cantajuegos a las 19.30 horas, un concierto de Los Vinilos a las 21.30 horas y la actuación de Dj Music Internacional. El sábado 26 continuará a las 14 horas con un tributo a Bon Jovi, la actuación de la Escuela de Baile a las 16 horas, un espectáculo de magia a las 19.30 horas, un tributo a los Rolling Stones y concluirá con Dj Music Internacional. El domingo se pondrá en marcha a las 14 horas con el tributo a Fito y Fitipaldis, el concierto de Flamenquito “Quimera Café” a las 16 horas, un espectáculo de marionetas a las 19.30 horas y un tributo a Los Beatles a las 21.30 horas. Nuevamente, la jornada se cerrará con la actuación de Dj Music Internacional. El lunes 28 tendrá uno de los platos fuertes con el tributo a Queen a las 14 horas y la entrega de premios del Campeonato de Foodtrucks. Feria de Quesos y Rastro de Antigüedades La gastronomía seguirá teniendo protagonismo con la VII Feria del Queso Artesano en la Plaza Vieja. 15 de los artesanos más reconocidos de todo el territorio nacional se darán cita en la ciudad para ofrecer sus productos 100 por cien artesanales y exclusivos ya que no se podrán encontrar en ningún otro establecimiento. Se podrá visitar el viernes 25, de 12 a 22 horas, y el 26 y 27 de febrero, de 10 a 22 horas ininterrumpidamente. Por otra parte, el Rastro de Antigüedades, Pintura y Artesanía regresará al Parque Nicolás Salmerón de la mano de las asociaciones Foro Almería Centro, Gran Sol y Puerta de Europa. Con más de 100 participantes, ya se ha convertido en punto de encuentro el último sábado de cada mes. En este sentido, Elodia Ortiz ha reconocido que “la evolución ha sido fantástica, en la primera edición tuvimos unos 50 participantes y ahora pasamos los 120, tenemos lista de espera”. Además, ha asegurado que “es una actividad en la que cabe todo el mundo y, además de los puestos, tendremos música, alegría y color en nuestro parque que se merece que lo llenemos de calor y cariño”. Concierto cofrade La solidaridad y la Semana Santa volverán a unirse con el concierto de la Agrupación Nuestro Señora del Mar de Huércal de Almería. Aunque la entrada será gratuita, los asistentes podrán acudir con alimentos, artículos infantiles y productos de primera necesidad que se destinarán a la bolsa de caridad de la Agrupación de Hermanades y Cofradías de Almería. Carlos Sánchez ha puesto en valor “la generosidad y la solidaridad de los almerienses en los momentos más complejos para ayudar a los más necesitados”, por lo que ha animado a asistir “con aquello que cada persona pueda aportar” para continuar colaborando. La actividad, organizada por el Aula Cofrade de la Universidad de Almería, tendrá lugar en el anfiteatro de la Rambla a las 19.30 horas del sábado 26. Visitas guiadas y museos Las visitas guiadas tampoco faltarán este puente de Andalucía. La Alcazaba abrirá la primera de ellas el sábado a las 10.30 horas con un recorrido por sus tres recintos amurallados y una vista panorámica de la capital. “Misterios, leyendas y crímenes de Almería” continuará el mismo día a las 18.30 horas, una oportunidad para descubrir algunas curiosidades sobre el centro histórico de la ciudad. El domingo 27 a las 10.30 horas será el turno de “La cultura del agua” y el lunes 28 se concluirá con “Almería imprescindible” por el corazón de Almería y los rincones con encanto. Las inscripciones pueden realizarse en a Oficina Municipal de Turismo o a través del 950210538. Por último, los museos municipales abrirán sus puertas de forma extraordinaria el lunes 28 en horario de mañana. Desde las 10.30 hasta las 13.30 horas, los ocho espacios museísticos recibirán al público con normalidad para que los interesados puedan visitar el Centro de Interpretación Patrimonial, los Aljibes Árabes, la Casa del Poeta, el Museo de Arte ‘Espacio 2’ y ‘Doña Pakyta’, la Casa del Cine, los Refugios de la Guerra Civil y el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.