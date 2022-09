Opinión La gente, con su Obispo. Francisco J. Escámez Mañas Más artículos de este autor Por sábado 03 de septiembre de 2022 , 09:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ha dado un ejemplo de coherencia creyente y de hombría de bien D. Javier Soriano. Tenía una queja con la Hermandad Patronal y la ha difundido… al pasar la fiesta. En cambio, los plataformos, van y manchan el día de la Patrona con un escrito en los medios criticando al Obispo. Viene a la memoria la expresión del Papa sobre ‘las resistencias maliciosas… cuando el demonio inspira malas intenciones’ (Francisco, Discurso 22-XII-2016). Por cierto, extraña mucho que medios de publicación serios publiquen escritos anónimos. Los fieles, en este caso, han pasado a la defensa activa. Dando la cara, no como ellos. Al difundirse la noticia en fb, hubo estas reacciones: -FJEM: ¿movimiento ciudadano? -A. C. [el nombre concreto puede verse en la red]: …cuatro gatos. Tengo mis dudas de que actúen de buena voluntad. (27-VIII) -R. L. A. M.: ¡Madre mía! ¡Y al canónigo magistral vaya repaso! En fin, una cosa está clarísima, que el Padrenuestro no ha hecho efecto espiritual alguno. (27-VIII) -M. D. M. R.: …manifiestan que es una plataforma por la verdad, pero mienten cuando en su misiva le dicen al obispo "si da una vuelta por su diócesis y se atreve a salir de su zona de confort". Una vuelta, varias son las que ha dado nuestro obispo desde que llegó a Almería, ¡no para! lo vemos continuamente recorriendo nuestra provincia. Hacía años que los fieles no nos habíamos sentido tan acompañados como hasta ahora por nuestro obispo. (27-VIII) -M. V. B.: …ha visitado en un año más parroquias que el anterior en 20 años. (27-VIII) -A. B. A.: No estoy de acuerdo con la carta, ni con el contenido, ni con las formas tan burdas en las que está redactada. Esta plataforma sí que está manipulada. -M. T. B.: …cuando hay una cosa que plantear, al Señor Obispo o a quien sea, lo correcto es pedir una audiencia y de una forma clara y concisa exponer el tema y a ser posible intentar solucionarlo, en mi modesta opinión precisamente al Señor Obispo no se le puede acusar de permanecer en su zona de confort, ha visitado toda la diócesis y centros sin pompa ni boato. (27-VIII) -M.C. F. C.: Qué pena que está situación se de entre católicos Yo le diría a la plataforma que en la división no está Jesús, no está Dios. (27-VIII) -J. P. M. C.: Señor Obispo D. Antonio, Ud. siga por ese camino que Dios y la Santa providencia le tiene puesto a sus pies, agradar a todos no puede ser, nunca jamás nadie se pondrá en sus zapatos, y algún garbanzo negro en todos los cocidos hay. Gracias por su humildad, sentido del humor y cercanía. El día 8 de septiembre Ntra. Sra. del Saliente y su casa el Santuario Diocesano del Saliente, le espera con los brazos abiertos. (27-VIII) - C. H. H.: Desconozco esta plataforma ni quién o quiénes están detrás de ella, pero me parece una forma muy vulgar de dirigirse al Sr Obispo. Y ese “abríamos” como forma verbal deja mucho que desear. Además, me parece tan mal escribir esta carta sin que esté firmada por ningún representante de esa “plataforma” ... Así es muy fácil tirar dardos sin dar la cara. (27-VIII) -M. V. B.: La fiesta litúrgica de la Virgen no se ha trasladado. Ha cambiado la Misa Pontifical, que además, ha vuelto a donde estuvo toda la vida… Den la cara y déjense de Plataforma por no se qué leches. Todas las siglas tienen responsables y aquí no veo nada. (27-VIII) -J. A. G. S.: Yo respeto profundamente todo lo que quieran decir, tienen toda la razón en lo de que la festividad de la Virgen es el sábado. Lo único en lo que difiero es en lo de la tradición de sacar a San Indalecio junto a la patrona, eso ya se hacía en siglos anteriores, lean por favor el "Almería piedra a piedra" del Padre Tapia, lo que pasa es que se dejó de hacer y ya nadie queda que lo recordara. (27-VIII) -P. A. H.: Quienes son estos... y que pretenden... que buscan... he visitado su web, todo oculto... no me gusta lo oculto. (27-VIII) -E. D. A. A.: "Están haciendo de la ciudad, un pueblo de la sierra alpujarreña": jamás tan poco texto fue suficiente para decir tanto de sus autores. -G. R. A.: Ladran señor obispo, señal de que cabalgamos. (27-VIII) -E. D. A. A.: El cainisno más ignominioso siempre lo encontraremos en nuestra propia Iglesia. Cuesta no hacer caso y mirar para otro lado (y dejar pasar la crítica injusta y sucia) cuando se descubre cómo se puede actuar de esta manera tan dañina para con la propia comunidad católica. (27-VIII) -D. M.: Dura, muy dura. Creo o quiero creer que, si esta carta se le hubiera o hubiese enviado por email al señor obispo, hubiera recibido respuesta. La intención, posiblemente, escandalizar más que reclamar. (27-VIII) Y sobre mi información: -J. E. D. R.: La ya "plataforma para la verdad" "anónima" está dispuesta a criticar cualquier acción que emprenda D. Antonio… Paz y bien. (28-VIII) -M. E. M.: ¿Plataforma para la verdad????? Solo el título me produce risa. qué verdad, la suya??? Los que no formamos parte de nada solo nos unimos a Dios y luego a nuestro Obispo dando gracias por enviarnos a D. Antonio, persona cercana y prudente que practica lo de callar es de sabios y hablar en demasía de necios (28-VIII) La maledicencia ha tenido un claro desmentido popular. Almería ha batido marcas negativas por ese grupúsculo en torno al Obispo jubilado. Por primera vez en esta diócesis se ha resistido a un nombramiento papal, por primera vez se ha combatido la decisión pontificia, por primera vez el jubilado ataca -de forma pública- al nuevo obispo. Qué bajeza insultar al nuevo equipo, magníficos sacerdotes con experiencia de servicio diocesano. La obsesión contra varios curas les hace perder los papeles. Saben que, en una corporación, una vez aprobada la propuesta, es un acuerdo colectivo. D. Juan José Martín Campos es un cura preparado y trabajador. D. Adolfo lo hizo Vicario Episcopal y canónigo. Martín Campos está demostrando su buen hacer en la atención religiosa de la Catedral. Cabildo y Hermandad de la Patrona han tenido la aprobación episcopal. Con todo derecho. Encima, los plataformos dicen querer ayudar… ¡cuando a las constantes críticas e insultos añaden una querella contra el obispo! Cesar al frente de una responsabilidad es una pequeña muerte. Es duro, pero hay que saber morir, para no herir la comunión eclesial. Siempre con la certeza de la permanencia de cuanto hemos hecho por las personas (Benedicto XVI) aunque fluctúen las realizaciones en obras, dineros, libros, documentos… para gloria de Dios y salvación de las almas. Francisco J. Escámez Mañas Archivero Capitular