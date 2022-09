Moreno insta a Sánchez a copiar sus medidas contra la sequía

viernes 02 de septiembre de 2022 , 22:11h

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha instado al Gobierno de Sánchez a copiar también las medidas contra la sequía que el PP tiene en marcha en Andalucía, como ha hecho con la rebaja del IVA del gas que venía defendiendo el PP desde hace meses, ya que “Sánchez sólo acierta cuanto rectifica y atiende nuestras propuestas”.

“Le pedimos a Sánchez medidas fundamentales para Andalucía y Almería como es la aprobación urgente de la planificación de todas las obras hidráulicas declaradas de interés general, que es competencia del Estado, y que asegure las dotaciones de agua a Almería procedentes del trasvase Tajo-Segura”, que se uniría también a una bonificación del agua salada a un mínimo del 0,30.

A ello, se le suma la ampliación de la desaladora de Carboneras, Bajo Almanzora y Campo de Dalías, “que son fundamentales para mantener la capacidad de desarrollo económica”, la ejecución para la conducción de agua salada de Venta del Pobre-Tabernas “para garantizar el abastecimiento humano y la sostenibilidad de los regadíos”, y la conducción del agua salada de Adra a la desaladora de Campo de Dalías.

Asimismo, el presidente andaluz ha indicado que “es necesario que la Mesa Nacional de la Sequía acometa medidas concretas, con dinero y cronograma”, añadiendo que “si quieren que la Junta ponga dinero, ahí está la Junta para hacerlo”.

Moreno ha reiterado su propuesta de reprogramas los fondos europeos Next Generation, “como ya están haciendo otros países”, para destinarlos a actuaciones hídricas que “son una prioridad para un motor económico para Andalucía y España” como es el agua.

“¿Qué sentido tiene, cuando está llegando mucho dinero de Europa, que nos impongan invertirlos en asuntos que son menos prioritarios que el agua en una Andalucía que se muere de sed?”, ha preguntado, trasladado su esperanza en que no se pierda una oportunidad como ya ocurrió con el “error histórico” de no acometer el proyecto del trasvase del Ebro.

Con todo ello, el presidente andaluz ha pedido encarecidamente la actuación de Sánchez “para amortiguar los graves efectos de la sequía” recordándole que “el agua es una política de Estado”.

CON SÁNCHEZ “NO HAY CONSENSO, SINO IMPOSICIÓN”

Moreno también ha trasladado su preocupación por la situación socioeconómica de España y Andalucía con un presidente al frente del Ejecutivo nacional que “ha bajado los brazos en la lucha contra la inflación y por la recuperación económica”, asegurando al respecto que “es difícil mejorar esta situación económica y social si no hay un gobierno que trabaje, que haga reformas y que esté pendiente de los problemas de los ciudadanos”.

“Sánchez critica las propuestas del PP todos los días sin conocerlas, pero cuando las conoces nos las copia y las pone en marcha”, porque, una vez más, “sólo acierta cuando corrige su posición y hace caso a los planteamientos de nuestra formación”, como ha ocurrido estos días con la bajada del IVA del gas “que ya le pedimos desde hace meses”.

ALMERÍA, PARTE “ILUSIONANTE” DEL PROYECTO DE JUANMA MORENO

Por su parte, el presidente del PP de Almería, Javier A. García, ha agradecido “el compromiso y la apuesta de Juanma Moreno con la provincia de Almería” tras las elecciones autonómicas del 19-J y ha señalado que “nunca antes Almería había estado tan bien posicionada en el Gobierno Andaluz con dos consejeros, un viceconsejero, cuatro directores generales, secretarios generales, así como el gerente del SAS”.

García ha subrayado el compromiso de todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva y de los alcaldes y concejales que se dejaron la piel para trasladar a cada rincón de la provincia “el proyecto ilusionante de Juanma Moreno”, un trabajo que seguirán desarrollando de cara a las próximas elecciones municipales en las que según ha explicado “el PP pretende seguir gobernando a más del 80% de la población de la provincia y mantener la Diputación provincial con mayoría absoluta”.

Además, el presidente del PP almeriense se ha referido al compromiso de Juanma Moreno con el agua en la provincia de Almería y en el resto de Andalucía asegurando que ésta será la legislatura del agua, una legislatura en la que se trabajará sin descanso para que la provincia pueda seguir cultivando las mejores frutas y hortalizas y siga siendo la huerta de Europa.

Tras subrayar que en la legislatura anterior el Gobierno de Juanma Moreno invirtió 152 millones de euros en proyectos y obras hídricas en la provincia que estaban estancadas con el Partido Socialista, el presidente del PP se ha mostrado convencido de que los próximos cuatro años serán decisivos para el agua en Almería gracias a un Gobierno que conoce los problemas y que sabe cómo actuar.

Por último ha agradecido a Juanma Moreno que haya vuelto a “reilusionar” a los militantes del PP, que haya situado a Almería en el centro de las políticas andaluzas y que haya apostado como nunca antes se ha hecho por la provincia de Almería.

“El PP de Almería fue decisivo para que Juanma Moreno consiguiera mayoría absoluta el pasado 19-J y lo va a ser también para que en España se produzca el cambio de rumbo que tanto se necesita y Alberto Núñez Feijóo se convierta en el próximo presidente del Gobierno”, ha concluido.