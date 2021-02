La Gold Battle De Vícar Se Celebra Este Sábado A Puerta Cerrada

Pero Se Podrá Seguir Por Youtube Y Twitch

Todo está a punto en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar para la disputa de la última de las regionales de la Gold Battle, considerado como uno de los principales eventos freestylers a nivel nacional. La situación generada por la pandemia de la COIVD-19 hará que esta espectacular competición que da dos plazas para la final nacional, se celebre a puerta cerrada, con solo el equipo técnico y los dieciséis raperos participantes. Aún así amplias medidas de higiene y seguridad rodearán el desarrollo del evento que podrá ser seguido íntegramente, en la tarde noche de mañana sábado, a través de las cuentas oficiales de la Gold Battle, en Youtube y Twitch.



El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla ha destacado el que pese a la situación de pandemia, pueda llevarse a cabo a celebración de esta regional. “Hemos puesto todos los medios necesarios para que sea un evento seguro y libre de contagios, con solo una treintena de personas, incluidos los participantes, dentro del Teatro y con todas las medidas de prevención establecidas en estos momentos”, ha comentado el alcalde para el que volver a acoger una batalla rapera de esta magnitud, “supone un reconocimiento a la labor que Vícar viene realizando en favor de la cultura urbana y el papel que en ella desarrollan nuestros jóvenes”.



El nombre de Vícar, volverá a sonar a nivel internacional, ya que esta regional llegara a todo el planeta, gracias a los dos canales de la Gold Battle en internet. Lo que no podrá acogerse esta vez, como ha venido haciendo en los últimos seis años, será la final nacional, que se espera regrese superada la pandemia, como uno de los grandes atractivos del Hip Hop Street.



Los MCs o 'emsis' que se darán cita en la Regional de Vícar, serán a Coletiyas, Elekipo, Mestizo, Santi, Figo, SRK, Tader, Longitudinal, Cixer, Eskape, Osiris, Ethicom Sergi, Tetriya, Peti y Ross, con Kjro47, Joseca, Kindah, Broker, Michu, Nocre y Khrul, como reservas por si finalmente alguno no pudiera asistir. Como jurado estarán Harmost, Efe R y Donall, y con Putocas como host y Fixi como Dj.



Tres rondas hasta alcanzar la final que estarán más reñida que nunca, pues no en vano en la relación figuran algunos raperos ya consagrados en el evento como Tader, Figo o Coletiyas, además de otros jóvenes como la sorprendente Ross. La regional promete por tanto batallas espectaculares que a buen seguro resultarán reñidas y en las que se pondrá de manifiesto el gran nivel de los raperos participantes que harán disfrutar en las redes con sus improvisaciones en vivo, talento tienen para ello.