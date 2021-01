Sucesos La Guardia Civil apoya a Equinac en dos varamientos de delfines viernes 29 de enero de 2021 , 16:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería prestan protección y apoyo a personal técnico de Equinac en el varamiento de un delfín en la “Playa Caracola” de Garrucha (Almería).



Equinac es la ONG, autorizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para atender los varamientos de tortugas marinas y cetáceos en el litoral de la provincia de Almería que cuenta con más de quince años de experiencia velando por la conservación de la fauna marina.



El primer varamiento se produjo en la “Playa de las Amoladeras en cabo de gata, se trata de un delfín listado de 2,20 metros de longitud que aparece rajado y con el mango de un cuchillo al lado del cuerpo.







En la mañana de ayer agentes de la Guardia Civil de la comandancia de Almería apoyan a técnicos de Equinac al producirse un segundo varamiento de un delfín listado hembra.



En este caso el delfín presentaba marcas de redes en la boca y en el dorso, y se suma a la investigación que Guardia Civil mantiene abierta sobre el varamiento de delfines y cetáceos en el litoral de la provincia.



En la mañana de hoy se ha celebrado una reunión de trabajo en la que han participado agentes de la Guardia Civil de Almería y técnicos de Equinac con el objetivo de renovar la cooperación que se viene manteniendo en los últimos años y programar nuevos ámbitos de colaboración.



La actividad que se viene desarrollando conjuntamente engloba el apoyo en el varamiento de cetáceos y tortugas en el litoral de la provincia, así como en la suelta de animales recuperados en su medio natural, actividades formativas y simulacros de actuación.



