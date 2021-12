Sucesos La Guardia Civil auxilia a un menor herido en Carboneras lunes 27 de diciembre de 2021 , 12:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El accidentado tenía numerosas laceraciones en el rostro, lesiones a la altura de la cabeza, frente y ojo izquierdo La Guardia Civil de Almería en colaboración con Policía Local de Carboneras, Mojácar y Bomberos del Levante, en una reciente actuación, ha auxiliado a un menor de edad, que se encontraba en un acantilado de la zona de la Granatilla del término municipal de Carboneras (Almería), el cual, presentaba numerosas laceraciones en el rostro, lesiones a la altura de la cabeza, frente y ojo izquierdo, además de encontrarse muy debilitado y con evidentes síntomas de deshidratación. La Guardia Civil tiene conocimiento de los hechos, el pasado día 22 de diciembre a través del Centro de Emergencias (112) a raíz de una llamada en la que se comunica que un menor de edad se encuentra herido en la zona acantilada de la Granatilla, termino municipal de Carboneras (Almería). Los Agentes de la Guardia Civil se desplazan al lugar a la mayor brevedad posible, realizan un reconocimiento previo de la zona y actúan como avanzadilla (ya que son conocedores del lugar) para así localizar al herido e indicar al resto de la fuerza actuante el camino más idóneo para realizar el rescate con éxito. La Fuerza actuante, localiza al menor a unos 500 metros de la playa de la Granatilla-Carboneras (Almería), en una zona de acantilados rocosos, de muy difícil acceso y con gran pendiente. Inmediatamente es atendido y estabilizado, ya que presenta numerosas laceraciones en el rostro, lesiones a la altura de la cabeza, frente y ojo izquierdo, además de encontrarse muy debilitado y con evidentes síntomas de deshidratación. Se procede a la evacuación del menor herido, de forma laboriosa y arriesgada, teniendo que escalar, caminar por el agua y a través de una gran pendiente, por lo que los componentes del rescate tienen que realizar relevos debido al gran esfuerzo. Posteriormente el menor es trasladado a Centro de Salud de Carboneras y derivado al Centro Hospitalario Torrecardenas a causa de la gravedad de las heridas sufridas. Como resultado de esta actuación La Guardia Civil de Almería en colaboración con Policía Local de Carboneras, Mojácar y Bomberos del Levante auxilian a un menor de edad, que se encontraba herido, en un acantilado de la zona de la Granatilla del término municipal de Carboneras (Almería), Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

