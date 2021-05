Sucesos La Guardia Civil auxilia a un senderista accidentado en los Canales de Padules lunes 17 de mayo de 2021 , 12:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Auxiliado con fractura de rodilla se encuentra solamente acompañado de su hijo menor de edad

La Guardia Civil de Almería junto con el servicio de bomberos del levante, rescatan a un varón de 46 años tras fracturarse la rodilla mientras practicaba senderismo junto con su hijo menor de edad en los Canales de Padules (Almería).



El pasado día 15 de mayo, el Centro Complejo de Comunicaciones (C.O.C) central 062 de la Guardia Civil de Almería, recibe una llamada alertando del accidente de un senderista en los Canales de Padules (Almería), por lo que se da aviso urgente a las patrullas mas cercanas.



Desplazándose al lugar a la mayor brevedad posible, los agentes, localizan al accidentado, acompañado de su hijo menor, a unos 300 metros, a través de un canal de agua, del lugar de inicio de la ruta, comprobando que durante un salto ha resultado herido y no puede caminar.



Los agentes de la Guardia Civil junto con una dotación de bomberos, tienen que trasladar al accidentado a través de una zona de obstáculos y canales de agua hasta el lugar donde se encuentran los servicios médicos para realizar una primera exploración y proceder a la evacuación del rescatado.



Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería, auxilia a un varón de 46 años tras fracturarse la rodilla mientras practicaba senderismo junto con su hijo menor de edad en los Canales de Padules (Almería).

