El PSOE reclama el apoyo urgente del PP para las agencias de viajes

lunes 17 de mayo de 2021 , 12:22h

Valverde: “La mayoría de estos empresarios no han podido acogerse a ninguna ayuda de la Junta por las características de sus establecimientos”







La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha reclamado el apoyo urgente del equipo de gobierno del PP para el colectivo de empresarios de agencias de viajes, que lleva 15 meses sin ingresos a consecuencia de la pandemia, tras la reunión mantenida con los responsables de la 'Plataforma Derechos Agencias de Viajes', junto a las concejalas socialistas Carmen Aguilar y Lidia Compadre.



"La mayoría de estos empresarios no han podido acogerse a ninguna ayuda de la Junta de Andalucía que les permita salvaguardar su actividad, su futuro, ni garantizar los puestos de trabajo”, ha destacado Valverde "ya que son incompatibles con el cese de actividad al que muchos negocios se han visto abocados".



Para la portavoz del PSOE, su situación es dramática, ya que deben asumir los gastos fijos de sus alquileres, hipotecas, seguros, servicios, impuestos, e incluso, trabajando gratis, ya que muchos de las ventas se cancelan, lo que, además, implica afrontar un doble trabajo, atender la reclamaciones y reembolsos, y todo ello sin recibir ingresos, con la única excepción, en algunos casos, de la prestación por cese de actividad".



Desde el PSOE se reclama al alcalde que tome conciencia de esta realidad e interceda ante la Junta de Andalucía, ya que es la Administración responsable de las empresas turísticas. En este sentido, ha destacado que "la ayuda que ha ofrecido la Junta, es para los negocios que ya han sacado personal del ERTE, pero los que mantienen a sus trabajadores en ERTE es porque se encuentran en una situación aún peor, y que salgan a flote dependerá de la ayuda y de las garantías que les ofrezca la administración".



Por todo ello, la portavoz socialista ha reclamado que se atiendan sus peticiones, y se establezcan medidas de ayudas directas y reales, acordes al sector. Según la Plataforma Derechos Agencias de Viajes, necesitan que las ayudas se emitan de manera inmediata, ya que no pueden seguir manteniendo este ritmo de cien por cien gastos y cero ingresos. Además, reclaman por parte de la Junta de Andalucía, un paquete de ayudas y medidas directas a las agencias de viajes, que les permitan mantener la actividad, pues aunque la recuperación del sector será lenta, consideran que la ayuda de las administraciones es vital.



Asimismo, reclaman que las ayudas incluyan a todas las agencias de viajes con domicilio en Andalucía, y que no se haga ningún tipo de distinción por la figura fiscal que cada agencia tenga, como está pasando actualmente, donde se está dejando fuera de cualquier medida a diferentes tipologías de agencias, como por ejemplo las franquicias.



Desde la Plataforma se pide también que se respete la condición de venta exclusiva en agencias de viajes para los Bonos Turísticos, ya que pudiendo ser una buena medida la modificación realizada, referente a la disminución de las noches y a la ampliación del plazo de venta, para contrarrestar la falta de ventas de la primera emisión, por la paralización que ocasionaron en esta medida, las restricciones de movilidad de todos los andaluces, no ha servido, aún, para completar el objetivo marcado que era el de reactivar su actividad.



Y, por último, exigen que se cumplan los plazos establecidos en la tramitación y pago de los bonos turísticos, que no se están cumpliendo en esta primera emisión.