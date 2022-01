Sucesos La Guardia Civil culmina 2021 con una operación antimarihuana cada dos días martes 04 de enero de 2022 , 09:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desmontan 416 enganches ilegales a la red eléctrica e hídrica en la provincia La Guardia Civil de Almería, a lo largo el año 2021, ha realizado 154 actuaciones diferentes relacionadas con la plantación, elaboración y distribución de marihuana; en las que ha detenido/investigado a un total de 169 personas, responsables de las diferentes plantaciones que afectaría a varios centenares de viviendas, fincas agrícolas y cortijos en diferentes ubicaciones de la provincia de Almería. De la misma forma, la mayoría de los detenidos están relacionados con delitos de defraudación de fluido eléctrico, al tener enganches ilegales a la red eléctrica para poder hacer uso de los elementos necesarios para el cultivo de las diferentes plantas, habiendo neutralizado 416 enganches ilegales a la red eléctrica e hídrica. A tenor de los datos, se pone de manifiesto que, este tipo de actividad delictiva (cultivo de marihuana) está relacionada con otros tipos punibles desde la defraudación de fluido hasta la tenencia ilícita de armas o, incluso, delitos que reportan una mayor gravedad. De especial interés es el hecho de que no sólo se ha actuado frente a pequeños cultivadores que conviven a menudo con las plantaciones, incluso a veces con menores de edad en la vivienda, si no que también se ha operado contra los grandes cultivos con fines de exportación del estupefaciente a gran escala. También se han detectado redes completas dedicadas, de forma transversal, a la gestión de inmuebles “narco bloques” para cultivos de marihuana y otras actividades ilícitas, como en el caso de la operación “Hornoplan” o frente al entramado de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas como la realizada en la operación “Bahalmer” con la detención de los 17 integrantes. OPERACIONES DESTACADAS Hornoplan 2: Desarrollada en la localidad de Roquetas de Mar, se intervinieron 5135 plantas de marihuana en un “narco bloque” que albergaba 19 cultivos diferentes.

Problemática de Cáñamo Industrial En general todas las actuaciones conllevan un gran esfuerzo desde la comandancia de la Guardia Civil en Almería, sin embargo, es de resaltar el realizado para el control de cáñamo industrial, debido al gran número de plantas que se intervienen y el posterior proceso de corte para su destrucción. En este sentido, se puntualiza que el cultivo de cáñamo está permitido exclusivamente destinado a fines industriales, es decir, aquellos cuyo destino sea la producción de fibra o semillas. También con autorización expresa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cuando se destina a fines científicos, médicos o de investigación. Se mantiene una sensibilidad particular con la "vertiente social" de este tipo de actuaciones, que pretenden dar respuesta a los problemas que denuncian muchos vecinos que residen en las proximidades de los cultivos y que ven negativamente afectado su día a día por los insoportables olores a marihuana, los continuos ruidos de la maquinaria usada para maximizar el rendimiento de las plantaciones y los continuos cortes de luz por la saturación de la red que en ocasiones ha provocado el incendio de transformadores o instalaciones de las viviendas. Como resultado de las 154 actuaciones, la Guardia Civil de Almería ha intervenido un total de 630.273 plantas de marihuana distribuidas en distintas localidades de toda la provincia, destacando la cantidad de plantas y detenidos realizadas en el Poniente almeriense, sobre todo en las localidades de Roquetas de Mar, El Ejido y Vícar En aquellas plantaciones en las que se ha localizado la marihuana ya cortada en proceso de secado o directamente preparada para su salida al mercado ilegal el peso total de la droga supera los 11500 kilogramos. El número total de detenidos asciende a 169 personas como responsables de delitos contra la salud pública (cultivo y elaboración de marihuana), pero también en la mayoría de los casos, de defraudación de fluido eléctrico e hídrico y en otros, por delitos como la tenencia ilícita de armas, etc… En varias plantaciones los agentes de la Guardia Civil han hallado armas de distintas categorías, municionadas y dispuestas para hacer fuego. Estas armas intervenidas normalmente se encuentran con el número de serie limado, o denunciadas como sustraídas por su propietario. Además de las plantas incautadas, se ha intervenido numeroso material eléctrico utilizado en los cultivos para maximizar el rendimiento y desarrollo de las plantaciones que, tras correspondiente trámite judicial, son derivados a los respectivos puntos limpios. La Guardia Civil de Almería continúa desarrollando su actividad con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, en este caso marihuana (Cannabis sátiva).

