Sucesos La Guardia Civil de Almería formará parte de la fase piloto de implementación de la cita previa viernes 15 de octubre de 2021 , 13:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Roquetas de Mar formará parte de la prueba de este servicio que pretende implementarse a nivel nacional Junto a Torrevieja, en la provincia de Alicante, y Las Rozas y Villarejo de Salvanés, en Madrid







La Guardia Civil ha puesto en marcha el servicio de cita previa para los ciudadanos que deban acudir a sus dependencias para poner una denuncia o realizar otros trámites administrativos de los que se cursan desde un acuartelamiento, y que no requieran de una atención prioritaria y urgente.



Se trata de un periodo de prueba en el que, junto a otras cuatro unidades en distintos puntos del territorio, se evaluará la eficacia con la finalidad de instaurarlo a nivel nacional si se confirma que el resultado es positivo.



El servicio de cita previa de las oficinas de Atención al Ciudadano permite reservar desde la web oficial www.guardiacivil.es, un turno de atención personal en las oficinas de la Guardia Civil de los cuatro centros piloto, bien para la presentación de denuncias, como la realización de cualquier otro trámite de los que se pueden realizar desde un Puesto.



Entre las finalidades que persigue este plan, está la de evitar demoras en la espera para ser atendido, y ofrecer al ciudadano una mejor atención, al poner a su disposición a un agente especializado a su necesidad específica durante el tiempo necesario, respetando además las prácticas higiénico-sanitarias, al evitar aglomeraciones innecesarias en las dependencias.



Este servicio no está recomendado en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación; cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos; la desaparición de personas; cuando la víctima del delito sea menor de edad o discapacitado; si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer; cuando se trate de un robo con escalo o fuerza en las cosas (roturas o fracturas de puertas o ventanas); o cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el escenario de los hechos.



Complementado con la presentación de la denuncia online a través de la web oficial, el servicio de cita previa ayudará a agilizar los trámites y el tiempo empleado por el ciudadano en la presentación de las denuncias u otros documentos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

