De la Fuente pone como ejemplo de inversiones de 2022 las no ejecutadas en 2021

viernes 15 de octubre de 2021 , 14:01h

El subdelegado ha destacado que los PGE destinarán dinero este año al enlace de Viator o a la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, cuando eso debía estar ya en funcionamiento

Almería contará en 2022 con 345.576.059€ para el desarrollo de proyectos como la continuidad de la línea de alta velocidad Almería-Murcia, el enlace de Viator para la conexión entre la A7 y la A92 o infraestructuras hidráulicas tan señaladas como la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, inutilizada desde 2012 por unas inundaciones.



Las cuentas, ha señalado el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, contemplan un gasto total de 327,54M€ (con inversiones financieras) en cuanto al desarrollo de infraestructuras ferroviarias y de Carreteras. “Observo que hay a quien no le gusta que el Gobierno diga que se trata de unos presupuestos históricos. Y lo son. Reflejan el compromiso del presidente del Gobierno y del Gobierno con Almería y son unos presupuestos de presente y futuro”, ha afirmado.



Así, por ejemplo, la inversión real del MITMA en Almería se cifra en 318,85M€, lo que sitúa a esta provincia en sexta posición en el ranking por provincias a nivel nacional. Además, Almería está un 30,8% (77,06M€) por encima de la media provincial en cuanto al gasto total previsto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.



Para el avance de las infraestructuras ferroviarias, la provincia contará con una dotación de 279,3M€, 245 de ellos para la línea de alta velocidad y 5,3M€ para los corredores Tent-T.



Asimismo, Adif destinará 18,2 millones para actuaciones en estaciones, protección de pasos entre andenes o mejora de las telecomunicaciones. Se ha incluido también una partida para el desarrollo del estudio informativo sobre la reapertura de la línea Lorca-Baza-Guadix. Por su parte, el presupuesto de Renfe contempla una dotación de medio millón de euros para la compra de material rodante, la mejora de la accesibilidad en trenes y de la seguridad en la circulación.





Respecto al desarrollo de la línea de alta velocidad Almería-Murcia, el subdelegado ha subrayado que el compromiso del Gobierno y del Ministerio para desarrollar y finalizar las obras es “total”.De la Fuente ha explicado que la senda presupuestaria garantiza el cumplimiento de los compromisos fijados, es decir, “que hay dinero para Almería porque está comprometido y fijado en la senda de los Presupuestos y en los convenios firmados entre el Ministerio y Adif”. “La obra cuesta lo que cuesta y la cuestión es que hay dinero para pagarla, que se han fijado los plazos para ello y que las obras están en marcha”, ha aclarado De la Fuente.El subdelegado del Gobierno ha reprochado al PP sus críticas al proyecto de Presupuestos, que ha calificado de “sobreactuadas porque no responden a la realidad” y ha acusado a este partido de “hacer juegos malabares y dialécticos”. “El PP lo único que hizo fue invertir cero euros en el AVE Almería-Murcia y tapiar los túneles de Sorbas”, ha dicho.Manuel de la Fuente ha insistido en que el avance de la alta velocidad está garantizado porque existe el compromiso del Ministerio y de Adif de acabar la línea. Respecto a la diferencia entre las partidas contempladas en los PGE 2021 y los del próximo año, el subdelegado ha aclarado que “como explicó el ex ministro Ábalos en mayo y como señaló también la secretaria de Estado el pasado mes de septiembre, el horizonte de finalización es 2025-2026. Adif tiene paraguas suficiente para ajustar el presupuesto en función del avance de las obras”, ha resaltado.Carreteras contará en 2022 con 40M€ (31,8 millones de la Dirección General de Carreteras y 8,13 para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre. La cifra supone un incremento del 65,6% con respecto a los Presupuestos de 2021.El proyecto de Presupuestos consigna partidas presupuestarias de obras, estudios y proyectos de actuaciones en la red de carreteras como una dotación de 15,1 millones € para las obras del enlace de Viator entre la A7 y la A92, el proyecto del tercer carril en la A7, entre Almería y Roquetas de Mar, el proyecto de remodelación del enlace 429 en la A7 (Roquetas de Mar-El Parador) y el proyecto de remodelación de los enlaces 407 y 411 de la A7 en El Ejido.Igualmente, para el mantenimiento y mejora de la seguridad vial de la Red de Carreteras del Estado en Almería, se contempla una partida de 12,4 millones €, que engloba actuaciones de mejora de firmes, intersecciones, señalización, balizamiento, drenaje y estructuras, así como los servicios de conservación y explotación ordinaria de carreteras.La inversión total previstas en otros sectores como el aeroportuario y marítimo también es elevada. La partida para el aeropuerto de Almería asciende a 1,85 millones €. De ese montante, 800.000 euros para la seguridad de personas e instalaciones del aeropuerto.En cuanto a la inversión en puertos, Almería contará con 4,54 millones € para 2022, destacando la partida para la ampliación del muelle de Poniente del Puerto y los 600.000 euros para actuaciones del proyecto Puerto-Ciudad.Además de las inversiones anteriores, el Proyecto de PGE 2021 incluye otras partidas de gran importancia como las contempladas para AcuaMed, que contará con un presupuesto total de 10,9 millones en 2021: 2,47 millones de euros para la desaladora de Balerma; 300.000 euros para el desarrollo de la red secundaria de distribución; 5 millones para la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora o 2 millones de euros para las obras de mejora de eficiencia energética de la desaladora de Carboneras.Por su parte, Seiasa, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias prevé un total de 11,5M€ para obras en distintas comunidades de regantes de la provincia.El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) invertirá, por su parte, 1,8 millones € para el control de la regresión de la costa de Almería. No aparecen los proyectos asociados a la Estrategia para la protección integral de la costa puesto que falta por aprobar el documento definitivo, previsto para finales de año.De otro lado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) contempla, para 2022, una partida de 1,9 millones € para el segundo plan de reformas del Centro Penitenciario El Acebuche.Además, el Ministerio de Ciencia e Innovación contempla una partida de 5,6 millones de euros para la Plataforma Solar de Tabernas (PSA). Junto al Observatorio Astronómico de Calar Alto (CAHA), son las dos Infraestructuras Científico Técnicas Singulares (ICTS) españolas con las que cuenta Almería.