Almería La Guardia Civil desarrolla una jornada formativa por el día internacional del síndrome de Asperger jueves 17 de febrero de 2022 , 11:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fueron inauguradas por el Comandante Jefe de Apoyo e Innovación Jesús Ricardo Miras y la presidenta de la Federación Andaluza del síndrome Asperger Amparo García En la mañana de hoy (17), se ha desarrollado en el salón de actos de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, una jornada se formación y sensibilización en el marco de los actos desarrollados por el día internacional del síndrome Asperger. A la inauguración ha asistido el comandante jefe de apoyo e innovación Jesús Ricardo Miras y la presidenta de la federación andaluza del síndrome Asperger Amparo García. El comandante Miras ha destacado que “la comandancia de la Guardia Civil lleva años apostando por la sensibilización en aquellos temas de importancia y que afectan, de manera especial, a la seguridad del conjunto de la ciudadanía. Pero es verdad que la existencia de colectivos vulnerables, con necesidades especiales, es una preocupación constante para el conjunto de los guardias civiles que prestan servicio en la comandancia, teniendo en cuenta que personas de este colectivo además, pueden ser víctima de delitos tan graves como los delitos de odio. Por ello, una vez más, contamos con la colaboración de la Asociación Asperger Almería para aumentar esa sensibilización entre los agentes”. Por último, Amparo García, presidenta de la federación andaluza del síndrome Asperger ha indicado que “la finalidad de la jornada es conseguir poco a poco una sociedad más inclusiva”, agradeciendo la colaboración que durante años han desarrollado con la Guardia Civil de Almería. El resultado de las jornadas ha sido muy positivo, y se ha dotado a los agentes de pautas y herramientas para la interacción con este colectivo mejorándose su seguridad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.