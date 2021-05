Sucesos Ampliar La Guardia Civil detiene a dos personas por robo con fuerza en las cosas en Albox miércoles 26 de mayo de 2021 , 11:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Uno de los detenidos aprovechó una fiesta en casa de una amiga para sustraerle la cartilla bancaria junto con el PIN



La Guardia Civil de Almería, en una reciente investigación, ha detenido Albox (Almería) a dos personas, ambos varones de 39 y 33 años, como autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras retirar la cantidad de 1000 Euros a través de un cajero automático, con una cartilla que sustrajeron de la casa de una amiga durante una fiesta.



La investigación comienza cuando a principios del presente mes de mayo, la perjudicada, formula una denuncia en dependencias oficiales por haber sufrido el robo de 1000 Euros de su cuenta bancaria, tras sustráele la cartilla bancaria de su domicilio en Albox (Almería) durante una fiesta.



Los Agentes centran la investigación en una mujer y su novio, que asistieron a la fiesta, ya que esta mujer podía conocer la ubicación de la cartilla porque había limpiado la vivienda en varias ocasiones. Se constata que efectivamente el novio sustrajo la cartilla y se la dio a un amigo para que sacara el dinero a través de un cajero bancario.



Se hacen las gestiones e investigaciones necesarias para la localización de la persona que sustrajo el dinero de cajero y a través del uso de distintos medios tecnológicos se identifica plenamente, de igual manera es reconocido sin lugar a dudas en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria, siendo localizado y detenido por los agentes, portando en esos momentos parte de la vestimenta y complementos (collar plateado de eslabones gruesos) que llevaba puestos el día que cometió los hechos.



Finalmente, como resultado de la investigación, se procede a la detención de dos varones de 39 y 33 años, como autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras retirar 1000 euros de efectivo en un cajero automático con una cartilla bancaria sustraída.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Huercal-Overa (Almería).

