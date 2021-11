Sucesos La Guardia Civil detiene a dos presuntos homicidas en grado de tentativa en Huércal-Overa lunes 29 de noviembre de 2021 , 12:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La víctima es herida de gravedad durante una reyerta en un establecimiento público, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente En una reciente investigación, la Guardia Civil de Almería ha detenido en la localidad de Huércal-Overa (Almería) a dos personas, como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras haber herido de gravedad a una persona durante una reyerta en un establecimiento público. Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en materia de seguridad ciudadana, más concretamente en lo relacionado con la investigación, esclarecimiento y persecución de los delitos acaecidos en la provincia de Almería. La investigación se inicia al finales del pasado mes de octubre, cuando una persona denuncia en dependencias oficiales de la Guardia Civil, que ha sido agredido por dos personas en un establecimiento del municipio de Huércal-Overa, resultando herido de gravedad, con evisceración de intestino delgado con traumatismo y abdomen abierto, por lo que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente y que ha estado ingresado en el hospital. Se inician primeramente las gestiones pertinentes para localizar a los posibles testigos y recabar toda la información necesaria para realizar una exhaustiva reconstrucción de los hechos y la posterior identificación y localización de los autores. Como resultado de la investigación, la Guardia Civil de Almería identifica, localiza y detiene en la localidad de Huércal-Overa (Almería) a dos personas, vecinos del municipio de Los Gallardos (Almería), como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. Las diligencias instruidas junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Huércal-Overa (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

