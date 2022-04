Sucesos La Guardia Civil detiene a los autores de doce delitos en Roquetas de Mar viernes 29 de abril de 2022 , 14:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El dispositivo diseñado por los agentes permitió la detención de los tres jóvenes y la recuperación de diversos efectos sustraídos Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, detienen a los tres autores de hasta 12 delitos contra el patrimonio cometidos en Aguadulce y Roquetas de Mar y recuperan varios de los efectos sustraídos. Esta actuación está enmarcada dentro de la labor permanente que realiza la Guardia Civil en la provincia de Almería para la prevención y resolución de los delitos contra el patrimonio. La actuación comienza cuando a través del Centro Operativo de Comunicaciones (C. O. C. 062) se alerta en avisos sucesivos a las patrullas en servicio de la comisión de delitos contra el patrimonio en ocasiones consumados y en otras en grado de tentativa que tres jóvenes cometen en la mañana del pasado día 25 en Aguadulce y Roquetas de Mar. Por parte de los agentes de la Guardia Civil se diseña un dispositivo que permite en primer lugar la identificación de los autores gracias a la valiosa información aportada por los ciudadanos y más tarde la localización y detención de los tres autores. En la parte final de la investigación, los agentes resuelven 6 robos con fuerza en interior de vehículo, 2 robos en viviendas, 1 robo con violencia e intimidación, 1 hurto de uso de vehículo, 1 de daños y un hurto en interior de vehículo. Por parte de los agentes se recuperan numerosos objetos de los sustraídos de los que algunos aún se encuentran en dependencias del acuartelamiento de la Guardia Civil de Roquetas de Mar a la espera de ser reconocidos por sus legítimos propietarios. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Roquetas de Mar y Fiscalía de Menores de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.