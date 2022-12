Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos La Guardia Civil detiene en Dalías al autor de daños materiales en mobiliario de un establecimiento y en un vehículo estacionado en la vía pública lunes 05 de diciembre de 2022 , 18:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La investigación se inicia tras la denuncia de la víctima en dependencias del acuartelamiento de Dalías Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería detienen en Dalías al autor de daños materiales en mobiliario de un establecimiento comercial y en un vehículo estacionado en la vía pública. La investigación se inicia tras la denuncia de la víctima en dependencias del acuartelamiento de Dalías, mediante la que se informa a los agentes que el autor de los hechos prende fuego a elementos de mobiliario de un local comercial causándole daños que podrían haber sido más cuantiosos si el fuego se hubiese extendido a otros elementos. De igual forma se informa que en un vehículo estacionado a unos veinte metros se observan numerosas abolladuras en las puertas delanteras y traseras. Los agentes inician una investigación con el objetivo de identificar al autor de los daños, llevando a cabo en primer lugar una detallada inspección ocular y una reconstrucción minuciosa de los hechos. Con el apoyo de medios tecnológicos y mediante la comprobación de distintas circunstancias, con apoyo de las capacidades de investigación que los agentes disponen, se establece el modus operandi del autor, la hora en la que se producen los daños y la identidad del autor. Dado que el dibujo de las huellas encontrado en las puertas del vehículo es idéntico al que usa el investigado, los vestigios dejados por el actuante son analizados y contrastados para el esclarecimiento de los hechos. Tras un dispositivo de búsqueda que da resultado positivo se procede a la detención del autor de los daños que ascienden a más de mil doscientos euros. Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de los de Berja (Almería). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

