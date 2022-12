Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Junta y Ayuntamiento detallan a los vecinos el proyecto del nuevo Centro de Salud de Piedras Redondas lunes 05 de diciembre de 2022 , 19:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El edificio contará con más de 1.200 metros cuadrados distribuidos

en dos plantas El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, han detallado el proyecto del nuevo Centro de Salud de Piedras Redondas a los vecinos de la zona. Un edificio que contará con más de 1.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas en los que se ubicarán un total de 12 consultas y otros espacios donde se llevarán a cabo, entre otros, procedimientos de cirugía menor y que cuenta con una inversión de más de 2,7 millones de euros. Belmonte ha considerado “imprescindible contar con esta infraestructura acorde con las actuales necesidades sanitarias y que llega para reforzar los servicios asistenciales de los vecinos de esta zona de la capital almeriense”. Asimismo, ha incidido en que “vamos a dotar este centro con todos los recursos adaptados a las necesidades de los usuarios”. La regidora almeriense ha subrayado que “Almería está de enhorabuena porque el nuevo centro de salud, bloqueado por el anterior gobierno de la Junta, va a ver la luz gracias a Juanma Moreno”, y ha puesto en valor un proyecto que contempla “12 consultas, dos de ellas de pediatría e incluso cirugía menor”. Vázquez ha asegurado que “se cumple así una reivindicación histórica de los vecinos con la intervención del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía”. Asimismo, ha indicado que “las obras comenzarán a partir de marzo y en el verano de 2024 verá la luz para mejorar la calidad de vida”. Se trata de un edificio desarrollado en dos niveles en planta de ‘L’, con fachada principal y accesos de usuarios por calle Los Perales. Actualmente se encuentra ejecutada la cimentación y la estructura, por lo que el objeto de la obra de terminación es la definición del resto de capítulos necesarios para finalizar el edificio. Se encuentra ejecutada la estructura en su totalidad, a falta de 2 tramos de muro en el perímetro de la parcela. Previo a continuar con los trabajos de obra, han de realizarse la limpieza y desbroce del terreno existente. Además, se realizará una revisión del estado del vallado perimetral de obra actualmente existente y realizar la reposición de los tramos que resulten necesarios. El proyecto para la terminación del centro de salud, redactado por el estudio de arquitectura Ordaz, contempla 16 meses de obra para la finalización del centro de salud ubicado entre las calles Los Perales y Cerro Almirez, que según los plazos previstos podría estar en funcionamiento el verano de 2024. En cuanto a la planificación, el centro de salud dispondrá de ocho consultas para adultos y dos más para pediatría, además de una consulta polivalente, una consulta de toco-ginecología, todas con sus correspondientes salas de espera. De cara a las extracciones y procesos diagnósticos, el centro de salud tendrá tres boxes adicionales. También contará con consulta y sala de cirugía menor, sala de educación sanitaria y otros servicios de apoyo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

