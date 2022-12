Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos La Guardia Civil esclarece un delito continuado de extorsión y localiza al autor en Costa de Marfil miércoles 07 de diciembre de 2022 , 12:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La excelente relación existente entre la Guardia Civil y las autoridades de Costa de Marfil permite la detención del autor La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en la denominada operación PULMEN, esclarece un delito continuado de extorsión y localiza al autor, además, gracias a la excelente relación existente entre la Guardia Civil y las autoridades de Costa de Marfil se lleva a cabo su detención. Esta investigación se inicia a finales del mes de abril del presente año, a raíz de la denuncia presentada por una mujer ante la Guardia Civil de Almería, en la que pone en conocimiento de los agentes, que su hijo, menor de edad, está siendo extorsionado por una persona a la que envió un video de contenido sexual y esta le exige dinero a cambio de no difundirlo por la redes sociales. El personal de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, advierte, que el autor utiliza múltiples identidades en diferentes plataformas de redes sociales. Modus Operandi: El autor contacta con las víctimas a través de diferentes redes sociales, se gana, mediante engaños, su confianza, hasta conseguir que estas le realicen un video de contenido sexual, que posteriormente graba y utiliza para extorsionarlas, exigiendo grandes cantidades de dinero (7.000 euros), a través de remesadoras de envío de dinero internacionales, a cambio de no difundirlo a través de internet en las plataformas de redes sociales. El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, localiza al autor de los hechos en Costa de Marfil, y la minuciosa investigación, les permite localizar a otras víctimas, 6 en España, 7 en Reino Unido y una en Estados Unidos. Como resultado de la operación “PULMEN”, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería se pone en contacto con las autoridades de Costa de Marfil para proceder a la detención del autor por un delito continuado de extorsión, así como para intervenir el material utilizado por este, para cometer los hechos delictivos. La Operación “PULMEN” se ha desarrollado bajo instrucción del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº. 3 de Huércal Overa (Almería). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Dos detenidos por estafar 80.000 dólares a una empresa tras acceder a sus mails

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.