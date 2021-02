Sucesos La Guardia Civil se incauta de una tonelada de marihuana en una finca rústica de Carboneras jueves 04 de febrero de 2021 , 12:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En la operación denominada ARMAGEDON, se ha detenido a tres personas y desmantelado un importante secadero de marihuana oculto en el sótano La Guardia Civil, en el marco de la operación ARMAGEDON, ha detenido a tres personas e incautado una tonelada de marihuana, 46 kilogramos de cogollos, incautado tres vehículos y un arma.



La Guardia Civil tiene conocimiento de que una persona que regentaba un bar en la localidad de Carboneras, pudiera tener una gran plantación de marihuana, por lo que se inician gestiones para contrastar la veracidad de esta información.



Tras diversas gestiones se conoce que esta persona podría tener la plantación en una pedanía de Carboneras, que se conoce como Argamasón y allí es donde podría estar cultivando la marihuana, por lo que se inicia la Operación ARMAGEDÓN.



Una vez que los investigadores tienen indicios suficientes que en la citada finca rustica de Argamasón y otra cercana pudiera cultivarse y almacenar la marihuana se solicita al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Vera mandamientos de entrada y registro.



Una vez que se realizan los registros, se encuentran en ellos en un sótano, en una de las edificaciones de una de las fincas, un secadero de marihuana. En el secadero se encuentran 46 kilogramos de cogollos de marihuana, tanto ya envasado para su transporte, como secándose en bateas especialmente preparadas para ello.



También se incautan 500 plantas de marihuana de gran tamaño, que alcanzarían aproximadamente una tonelada, tres vehículos, así como abundante maquinaria para el cultivo de las plantas. Además, en los registros se encuentra una escopeta con el número de serie borrado y numerosos equipos de comunicación.



Finalmente, la Guardia Civil detiene a tres personas, el responsable de la plantación y dos personas más que realizaban labores de cultivo y guardería de las plantaciones.

