Es una información de noticiasdealmeria.com Sucesos Localizan en Roquetas la base logística de unos traficantes con 30 coches viernes 21 de octubre de 2022 , 08:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El resultado de esta investigación se produce en relación con el desembarco de una importante cantidad de hachís el pasado mes de junio en Torregarcía noticiasdealmeria.com Personal de la comandancia de la Guardia Civil de Almería en el marco de la operación “Ermita” localiza la base logística que utiliza una organización dedicada al tráfico de droga que desembarcó una importante cantidad de hachís el pasado mes de junio en la playa de Torregarcía. Esta actuación se enmarca en la permanente lucha que realiza el equipo Edoa – Ocon de la comandancia de la Guardia Civil de Almería contra las organizaciones dedicadas al tráfico de droga. Dadas las medidas de seguridad que adopta la organización que incluye el uso de armas de fuego, se cuenta con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (G. A. R.) desplegado desde su base en Logroño en apoyo de la Operación Carteia en Andalucía. Los agentes llevan a cabo un registro en el lugar empleado por la organización para la preparación de medios para realizar los alijos: efectos para la ocultación y preparación de la droga, armas y vehículos. El inmueble, que ocupa el garaje comunitario de un residencial en Aguadulce (Roquetas de Mar), se encontraba a plena disposición de la organización que tapia varios accesos al mismo siendo custodiado de forma permanente por miembros de la propia organización, que pernoctan en el lugar y realizan funciones de seguridad, custodia de droga, vehículos y demás efectos, valiéndose para ello de armas de fuego. Como resultado de esta operación, se localizan una treintena de vehículos, entre ellos varios de alta gama y gran cilindrada, y otros en estado de semi-desguace que usan para reponer piezas. De igual modo se intervienen armas de fuego y una diana de fabricación casera donde los miembros de la organización se preparaban para su uso. Las diligencias instruidas se remiten al juzgado de instrucción nº 2 de los de Almería que dirige las actuaciones y que suponen un fuerte golpe al aparato logístico de las mafias de tráfico de droga en la provincia. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

