Sucesos La Guardia Civil recupera en el puerto gran cantidad de objetos sustraídos viernes 10 de junio de 2022 , 11:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El personal de la Guardia Civil durante una de las inspecciones que se realizan previas al embarque del ferry con destino Marruecos, detectan a una furgoneta cargada de material sin acreditar el origen del mismo En una investigación, desarrollada por personal de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se han esclarecido más de 10 robos cometidos en las provincias de Alicante, Murcia y Valencia y detenido a una persona por delitos contra el patrimonio, tras recuperar numeroso material eléctrico, de obra y herramientas que intentaba sacar del país a través de un ferry con destino Marruecos Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería para la resolución y prevención de delitos contra el patrimonio. La actuación comienza a raíz de que personal de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, durante las inspecciones y registros previos al embarque de un ferry con destino Marruecos, detecta a una furgoneta que transporta numeroso material eléctrico, de obra y herramientas (martillo hidráulico, pulidora profesional, generadores eléctricos, inversores de placas solares, motosierra, etc.) así como una bicicleta eléctrica valorada en 6000 euros, sin que el conductor presente algún documento que acredite su legítima propiedad y ni el lícito origen. De igual manera el conductor tampoco declara a Aduanas la exportación de la mercancía. El personal encargado de la investigación comienza una minuciosa labor, que consiste en averiguar la procedencia de la mercancía y determina que la mayoría de los objetos proceden de diferentes robos con fuerza cometidos en las provincias de Alicante, Murcia y Valencia, esclareciendo más de 10 robos cometidos en estas provincias. La investigación continúa abierta hasta determinar la procedencia del resto de material intervenido. Como resultado de esta actuación e investigación, la Guardia Civil, detiene a un varón como autor de un delito contra el patrimonio, que intentaba sacar del país a través de un ferry con destino a Marruecos, numeroso material procedente de más de 10 robos con fuerza cometidos en las provincias de Alicante, Murcia y Valencia. Esta actuación e investigación desarrollada por la Guardia Civil de Almería se realiza con el apoyo de personal de Guardia Civil perteneciente a la Comandancia de Murcia. Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción Nº1 de Almería. Desde Guardia Civil se recuerda y recomienda la importancia de realizar fotografías y anotar los números de serie de los objetos de valor que adquiramos para aportarlos a las denuncias en caso de robo o sustracción, lo que facilita a los investigadores llevar a cabo el esclarecimiento de los mismos, así como su pronta devolución a sus legítimos propietarios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

