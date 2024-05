Sucesos Ampliar La Guardia Civil recupera en Níjar una embarcación robada en Francia Tanto ésta como el remolque, están valorados en unos 125.000 euros Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por viernes 24 de mayo de 2024 , 15:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil ha recuperado en Níjar (Almería) una embarcación semirrígida tipo 'go-fast' y un remolque ligero para su transporte, sustraídos en Francia el pasado 10 de febrero y valorados en unos 125.000 euros. La investigación se inició gracias a la colaboración de un ciudadano que informó que había visto en una estación de servicio de Níjar un camión con una embarcación en su interior. Los agentes se hicieron cargo de la investigación y se desplazaron al lugar de los hechos, donde verificaron que se trataba de una embarcación semirrígida de más de ocho metros de eslora, equipada con motores de 300 caballos y considerada en España como "género prohibido". La embarcación se encontraba anclada en un remolque ligero preparado para su transporte por carretera. Tanto la embarcación como el remolque carecían de matrícula y documentación. La Guardia Civil inició las gestiones oportunas con los enlaces policiales europeos para esclarecer los delitos transfronterizos. Gracias a las comprobaciones y al cotejo de la información, se confirmó que tanto la embarcación como el remolque constaban como sustraídos desde el pasado mes de febrero en una localidad francesa cercana a la frontera con Suiza. La operación continúa abierta y no se descarta la detención o investigación de otras personas que pudieran estar involucradas en estos hechos u otros relacionados. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

