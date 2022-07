Sucesos La Guardia Civil rescata a una mujer tras una caída por un acantilado en San Juan de los Terreros viernes 22 de julio de 2022 , 12:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes inician una búsqueda dificultada por las características del terreno, la progresiva falta de luz y las condiciones del mar. Personal de la Guardia Civil de la comandancia de la Guardia Civil de Almería rescatan a una mujer de 58 años que sufre una caída por un acantilado mientras paseaba a su mascota en San Juan de los Terreros (Pulpí). La actuación comienza cuando las patrullas en servicio reciben, sobre las 20:45 horas de ayer, un aviso del Centro Operativo de Comunicaciones (C. O. C. – 062), mediante el que se alerta de la caída de una persona por un acantilado de la barriada de San Juan de los Terreros. La víctima habría sufrido lesiones que le imposibilitan moverse pero no se dispone de la ubicación exacta donde se encuentra. Ante la información disponible, el personal de la Guardia Civil realiza una búsqueda examinando todos los acantilados existentes entre el límite con el término municipal de Águilas (Murcia) y la barriada de San Juan de los Terreros. Esta búsqueda se ve dificultada por la abrupta orografía del terreno y la consecuente ausencia de luz conforme avanzan los minutos. Los agentes intentan en cada acantilado escuchar algún sonido que indique que la víctima se encuentra cerca, no obstante el ruido de las olas al romper en la costa dado el estado del mar hace prácticamente imposible distinguir cualquier sonido. Finalmente, los agentes al llegar a la zona conocida como “Las Honduras” perciben lo que parece ser el ladrido de un perro, acercándose al lugar localizan en primer lugar al animal y desde allí escuchan los gritos de socorro de la víctima en una zona muy escarpada. Tomando las precauciones posibles para no sufrir una caída los agentes descienden al lugar donde se encuentra la víctima a nivel del mar. Tras examinar las lesiones de la víctima los agentes proceden por un lado a calmarla y por otro a coordinar su evacuación al hospital “La Inmaculada” en Huércal Overa, el primer diagnóstico apunta a esguince en la pierna y rotura de cadera. Este rescate ha sido posible gracias a la perseverancia de los agentes que peinaron la zona superando las dificultades del terreno y del ocaso y del perro de nombre “JET” de la víctima, que no la abandonó en ningún momento y comenzó a ladrar con intensidad cuando divisó a los agentes. Consejos de Seguridad Desde la comandancia de la Guardia Civil se difunden periódicamente consejos para nuestra seguridad en actividades al aire libre y de forma particular en las zonas de costa. - Es conveniente no realizar actividades al aire libre en solitario, siendo lo más acertado realizarlas al menos en grupos de tres personas, por si ocurre un accidente una de ellas pueda acompañar a la víctima mientras la otra pide auxilio a los servicios de emergencia. - Hay que analizar las zonas por las que se transita ya que algunas por su forma abrupta, la subida de las mareas o la fuerza del mar pueden resultar especialmente peligrosas. - A ser posible llevar nuestro teléfono móvil con la batería cargada. - Consultar el estado meteorológico y las condiciones de viento y fuerza del mar, que en algunas zonas del litoral de la provincia puede suponer un peligro. - Ser especialmente prudentes en zonas que desconocemos. - Ante cualquier incidencia llamar a los teléfonos de emergencia 062 o 112. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.