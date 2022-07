Sociedad Cómo comprar marihuana legal Escucha la noticia España encabeza junto a Francia la lista de países europeos con mayor consumo de cannabis, siendo un 9,1 % de la población nacional la que recurre a este producto. A ello se suma que la sociedad española, junto a la portuguesa, ha sido la que más ha incrementado este porcentaje en la última década. La presencia tradicional de este estupefaciente en el país hace que sea la droga más consumida, sólo por debajo del alcohol y el tabaco. A la luz de estos datos, no es de extrañar que la Península sea la mayor distribuidora europea de hachís, un hecho favorecido también por la cercanía manifiesta a uno de los mayores productores, África, y su situación geográfica de puerta de entrada y salida al Atlántico europeo. Como todos los mercados, también el del cannabis se ha rejuvenecido y actualizado, dando la oportunidad de comercializarlo a través de su venta online. Gracias a esta plataforma, comprar marihuana en Almería ha dejado de ser un riesgo. La ley Al hablar del consumo de marihuana de forma automática, la relación vincula a esta práctica directamente con la juventud, aunque los datos apuntan también a otras direcciones. Según un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad, más de un 60 % de la población mayor de 64 años confesaba haber consumido esta droga en algún momento de su vida, tanto de manera esporádica como recurrente. Para más inri, un 18 % de este mismo sector aseguraba haberla consumido en los últimos 12 meses, lo que los posiciona como usuarios activos. A este porcentaje cercano al 20, se añade el del otro 20 % de los mayores de 40 años, que se declaran consumidores y cultivadores actuales de marihuana. En efecto, hasta un 40 % de población no joven es seguidora de este milenario psicotrópico. Con unos números tan elevados, no es de extrañar que cada vez más sea frecuente la demanda de la legalización de la marihuana, como ya ocurre en otros países del ámbito continental. Para este sector, resulta del todo insuficiente la capacidad lícita para cultivar hasta dos plantas de marihuana siempre y cuando sea para consumo propio, pero, ¿ se conoce acaso la ley europea que legaliza el hachís? Uno de los principales motivos en contra de la ingestión de este producto, con independencia de su formato, es la capacidad nociva para el físico y el psíquico del cuerpo humano, aun cuando es bastante menor al tipo de droga que circula por el mundo en nuestros días. Los especialista advierten además que la potencia del cannabis a día de hoy es sensiblemente superior al del pasado siglo, ya que también la disciplina científica de la genética y las transgenia han intervenido en este mercado. Con atención a estas advertencias la Unión Europea decidió legalizar el consumo de maría (y todo el proceso necesario para su producción y distribución) en el reglamento de 2013 y uno de los decretos de 2014. Así, el texto permite cultivar, vender y comprar hachís siempre y cuando su THC sea no mayor al 0,2 % y el distribuidor se asegure de indicar que no es apto para el consumo humano. Los usos Una de las necesidades de legislar acerca de esta práctica, además de por la energética demanda de los consumidores, fue su uso cada vez más habitual en la medicina moderna. En efecto, el THC, el componente psicoactivo de la planta, no es el único que se encuentra en su interior, sino también el CBD, conocido comunmente como cannabidol. Gracias a esta sustancia, las ciencias de la salud han aprovechado las propiedades analgésicas, ansiolíticas y antiinflamatorias de la hoja. De este modo, las terapias basadas en la aplicación de cannabidol han crecido exponencialmente en los últimos años. A pesar de ello, los médicos siguen sin recomendar su consumo a placer, alegando que los tratamientos que se sirven de la marihuana se dosifican con un control exhaustivo de las cantidades. Marihuana en internet La legislación europea y el crecimiento de la demanda ha impulsado la creación de lo que empieza a conocerse como "tienda cbd". Estos establecimientos focalizan su negocio en la venta de marihuana con fines técnicos, aromáticos o decorativos. Con precios adecuados al mercado actual, incluso el no legal, ofrecen a sus clientes la posibilidad de disfrutar de un producto con garantía de calidad y con un THC inferior al 0,2 %, con testeos de laboratorio.

Para una mayor acogida, el hachís ha pegado el salto a la red y se ofrece la posibilidad de adquirirla online.