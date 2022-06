Capital La Hermandad de Estudiantes, primer premio del Concurso de Altares Efímeros lunes 20 de junio de 2022 , 16:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La procesión del Corpus Christi recorrió los seis monumentos instalados por distintas cofradías de la ciudad y el paso de misterio de la Santa Cena La Hermandad de Estudiantes ha sido la ganadora del Concurso de Altares Efímeros que un año más ha organizado el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería. En concreto, este año han sido seis las corporaciones que se han presentado al mismo (Carmen, Santo Sepulcro, Silencio, Soledad, Macarena y Estudiantes). Fuera de concurso ha presidido esta cita el altar ubicado en Puerta de Purchena, con el paso de misterio de la Santa Cena. En segundo lugar ha quedado la Hermandad de la Soledad. El resto de participantes en esta edición han sido también premiadas con cuatro accésits. El jurado ha estado compuesto por miembros de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y por técnicos del propio Ayuntamiento de Almería. En la jornada vespertina del domingo, la ciudad de Almería celebró dos procesiones con motivo del Corpus. La primera, organizada por el Cabildo Catedralicio y en la que participó la Corporación municipal, partió de la Catedral al término de la misa, presidida en su caso por el oblispo de la Diócesis, Antonio Gómez Cantero. El recorrido procesional discurrió por las calles Eduardo Pérez, Trajano, San Pedro, Padre Luque, Dr. Gómez Ulla, Ricardos Paseo de Almería, Puerta Purchena (oficio ante el Altar), Plaza Manuel Pérez García, Las Tiendas, Mariana, Plaza Administración Vieja, Cervantes, Plaza Catedral, para acaber de nuevo en el templo. A lo largo del recorrido, la sagrada Custodia visitó los altares efímeros. Concluido el recorrido, sobre las 21.00 horas, tuvo lugar la procesión con el misterio de la Santa Cena, que desde el altar de la Puerta de Purchena recorrió la Plaza Manuel Pérez García, calle de Las Tiendas, Jovellanos, Real, Antonio González Egea, San Pedro, Padre Luque, Plaza Juan Cassinello, Dr. Gómez Ulla, Ricardos y Plaza San Pedro, hasta llegar al tempo que da nombre a esta Plaza. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

