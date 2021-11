Capital La Hermandad de Jesucristo Resucitado recibe el XV ‘Premio La Hornacina’ sábado 27 de noviembre de 2021 , 15:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El diputado de Presidencia, Fernando Giménez, y la delegada del Gobierno Andaluz felicitan a esta Hermandad y destacan el valor de la Semana Santa como fuente de riqueza patrimonial y turística La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha albergado hoy el acto de entrega del XV Premio ‘La Hornacina’ que ha recibido la imagen de Jesucristo Resucitado presidido por la delegada del Gobierno y el diputado provincial de Presidencia, Fernando Giménez. Ambos han estado acompañados por el Hermano Mayor de la Hermandad del Resucitado, Juan Diego Linares Vera, el representante del portal de Arte Sacro ‘La Hornacina, Sergio Cabaco, y el escultor imaginero de Jesucristo Resucitado, José M.ª Leal Bernáldez. En su intervención, Sánchez Torregrosa ha querido felicitar a la Hermandad por este Premio que supone “un reconocimiento al imaginero que recoge por segunda vez este galardón y que es al mismo tiempo un impulso a la Semana Santa de Almería, fuente de riqueza de nuestro patrimonio histórico y también del sector turístico”. Además, la delegada de la Junta ha destacado “el respaldo del Gobierno andaluz que a través de la Consejería de Cultura ha dado al Arte Sacro con unas ayudas dirigidas a la conservación, restauración e inventario de bienes muebles del patrimonio histórico con carácter religioso así como a las Consejos de Hermandades y Agrupaciones de Cofradías, con un montante total superior a los 6 millones de euros para la comunidad autónoma andaluza”. Por su parte el diputado de Presidencia ha querido también “poner en valor el gran trabajo de las Hermandades y Cofradías de Almería que tras dos años muy complicados, marcados por la pandemia, han seguido trabajando de forma incansable por mantener el espíritu de una Semana Santa como es la de Almería que cada vez es más reconocida y valorada”. Del mismo modo, ha resaltado que la Hermandad “siembra esperanza” y que la Semana Santa más allá de “tradición y religión” también es motor “económico y cultural” de nuestra tierra con grandes profesionales como José María Leal que engrandecen el Patrimonio Artístico-Histórico y Cultural. El Hermano Mayor de la Hermandad de Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida y María Santísima del Triunfo de Almería, Juan Diego Linares Vera, ha agradecido este galardón que para los miembros del mundo cofrade y para todos los hermanos que componemos esta Hermandad “es un reconocimiento a la labor que desarrollamos de forma incansable durante todo el año esperando la Semana Santa y que en este caso es el Premio a una imagen muy querida y valorada del Domingo de Resurrección”. Ha querido aprovechar la ocasión “para invitar a todas las personas a que conozcan la imagen que se encuentra en la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat”. Por su parte, Sergio Cabaco del Portal de Arte Sacro ‘La Hornacina’ promotor además de este Premio, ha destacado “la imagen de Jesucristo Resucitado por su valor en el mundo de la imaginería y porque ha sido sin duda la talla que ha tenido más votaciones en toda la historia de este galardón que suma ya 15 años”. Para finalizar, el imaginero sevillano José M.ª Leal, además de agradecer “este Premio que tanto ha significado y significa para mí”, ha destacado como autor de la talla el significado “de Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida como símbolo de esperanza y de esa vida que se abre a pesar de la peor época que hemos vivido por la pandemia durante estos últimos meses”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.