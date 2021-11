La ilusión de los primeros trabajos y los retos de futuro en ‘El relevo del cine español’

sábado 27 de noviembre de 2021 , 15:19h

Desde las últimas ediciones mesas redondas se han convertido en uno de los platos fuertes del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, en el deseo que el festival se convierta en un punto de encuentro cinematográfico a nivel nacional y a la par sirva para acercar el cine al público en general. Este año se ha aumentado el número de ellas hasta llegar a nueve y hoy el patio de luces de Diputación ha recibido la última de ellas, la que abre un camino de esperanzador futuro, haciendo ver, de manera simbólica, que la pasión por el cine, por la televisión, por la interpretación y el afán de hacer sentir emociones a través de contar historias en formato audiovisual tiene el relevo más que garantizado.

La periodista Elena Sánchez ha conversado con cuatro de las promesas de futuro, con un presente brillante, del cine y la televisión como son Andrea Fandós –conocida por su papel protagonista en ‘Las Niñas’-, Paula Usero y Carol Rovira – ‘Amar en tiempos revueltos’, ‘Luimelia’- y Fernando Valdivieso – ‘No Matarás’-. Cuatro visiones de ver el mundo de la interpretación pero todas con un poderoso factor en común que es el de la pasión por dar vida a personajes.

La primera cuestión a analizar ha sido recordar sus comienzos. En el caso de Carol Rovira ha compartido que empezó con el mundo de la música y que poco a poco se pasó al teatro hasta que llegó su primera ficción en TV3. “Después decidí mudarme a Madrid y desde entonces he tenido la suerte de enlazar un proyecto con otro. Mi consejo es que si tienes inquietud tienes que formarte ya que ahora hay muchas más oportunidades para ello”. En el caso de su compañera Carol Rovira la relación con el mundo audiovisual empezó antes. “Desde los 4 o 5 años era la imagen de una empresa de juguetes e hice todas las campañas con ellos, pero no fue hasta que empecé a hacer cortos y secuencias con amigos que estaban haciendo Comunicación Audiovisual hasta que no vi que podía tomarme esto como una profesión. Yo incluso empecé la carrera de Ciencias Políticas y a acabé dejando para dedicarme a esto”.

En el caso de Andrea Fandós su idilio con la interpretación comenzó “a los 8 o 9 años. Me apunté a muchas cosas, piano, teatro… y en el grupo de las clases comentaron lo del casting de ‘Las Niñas’, me presenté y me eligieron. Pero al principio yo me apunté a teatro más por estar con mis amigos que por actuar”. Por último, Fernando Valdivieso ha elogiado el empeño de su madre “que es una kamikaze, me animó con 14 años, me apuntó a todo y en ningún momento consideró que tuviera que prepararme para otra cosa”.

Los castings y los personajes

Cualquier inicio de rodaje y embarcarse en un proyecto precisa de un casting previo y sobre ello también han hablado los protagonistas de la última mesa redonda de FICAL. Andrea Fandós ha explicado que para ella no supuso un gran estado de inquietud, sino que tan solo tuvo que interactuar con otras niñas en distintos supuestos relacionados con lo que luego sería la excelente película de Pilar Palomero. Fernando Valdivieso sí que siente esa presión “estás siendo juzgado de manera intensa durante 20 minutos por personas que van a decir si vas a hacer ese trabajo o no. Es difícil, pero es tu día a día”, considera.

En el caso de Paula Usero va más allá. “No sé si es porque soy muy sensible, pero desestabiliza muchísimo hasta cómo te reciben cuando llegas. Aunque luego hay otros que son fantásticos. Tengo mucho cariño y buen recuerdo del casting de ‘La Boda de Rosa’”. Por último, Carol Rovira ha sido la más lanzada, asegurando que “yo voy a disfrutar y pasármelo bien, eso sí prefiero que sean presenciales porque siempre te pueden guiar, por si tienes que dar más o menos en algún momento, tienes una referencia mayor que si mandas dos vídeos”. También ha contado una anécdota de cuando realizó el casting para dar vida al papel de la vedette de Amelia en ‘Amar en tiempos revueltos’, “me llevé toda la ropa y el look para vestirme así y vi que todas las chicas iban más normales”, ha recordado entre risas.

Sobre los personajes a los que tienen que dar vida, los cuatro han comentado que al final se llevan dentro y ayudan a seguir creciendo, aunque a veces es bueno desprenderse de las energías que provocan, como es el caso de Fernando, que hizo un gran esfuerzo para dar vida a Ray, el malo de ‘No Matarás’. Andrea ha recordado que para interpretar el papel de Celia en ‘Las Niñas’, “nos dieron un curso sobre los años 90 para que interiorizáramos lo que podíamos decir y lo que no, las formas de bailar, lo que estaba de moda”. Paula Usero ha confesado que al principio ‘se llevaba a casa’ los problemas de su personaje en ‘Amar en tiempos revueltos’ mientras que Carol Rovira ha asegurado que la ficción también permite entrar de manera poderosa en las casas de la gente y que también permite educar y avanzar, como es lo que ha sucedido en el fenómeno viral de ‘Luimelia’.

Grandes aliados y encasillamiento

La mesa redonda también ha tenido espacio para compartir cómo fue trabajar con nombres más consolidados de la escena y si temen encasillarse dentro de los mismos papeles. Fernando Valdivieso ha recordado que su escena de la pelea con Mario Casas en ‘No matarás’ se hizo “sin que él y yo nos conociéramos, de hecho, ellos no sabían que yo iba a entrar en ese momento y todo fue muy extremo y salvaje. El director quería generar ese efecto y por eso la escena quedó tan brutal”. Sobre el que siempre le llamen para hacer papeles de malo, Fernando considera que “hay que ir virando poco a poco, es un proceso largo pero al final se trata de eso, actuar es ser capaz de hacer muchos registros”. Su próximo proyecto es una película de terror junto a Esther Expósito.

Andrea Fandós ha relatado cómo fue conocer a Natalia de Molina, que sería su madre en ‘Las Niñas’. “Tenía miedo de saber cómo iba a ser conmigo y al final todo lo contrario. Además, el director nos hizo convivir a las dos solas en el piso de la película y fuimos a comprar, comimos juntas y pasamos el día entero solas, eso luego ayudó a la película, a tener esa relación de confianza previa”. Sobre su futuro en el cine y la televisión Andrea ha asegurado que “ahora mismo si me ofrecen una película la haría, pero no sé si dentro de cinco o seis años seguiré haciendo esto, es algo que ya se verá”.

Más hilarante ha sido la anécdota de Paula Usero cuando conoció a Anna Castillo, con un ataque de risa nerviosa, y también ha tenido bellas palabras para sus trabajos con nombres como Natalie Poza o Candela Peña. En cuanto a los papeles, “me ofrecen papeles en tono muy ‘cute’ y dulce porque me ven rubita, con la piel clara, pero yo soy muy macarra, quiero hacer papeles de mala”, ha dicho entre risas. Por último, Carol Rovira también ha citado a actores como Anabel Alonso, Jordi Sánchez, Félix Gómez o Itziar Atienza como gratas experiencias y enseñanzas, “porque al final aprendes en lo profesional, pero también te llevas algo en lo personal” y asegura no sentir ese ‘encasillamiento’, “por suerte, he podido hacer una amplia gama de papeles que al final es lo más interesante de dedicarte a esto, ha concluido.