Capital La Hermandad de la Macarena dedica su cartel de Semana Santa a los sanitarios domingo 14 de marzo de 2021 , 18:21h

Los concejales Ana Martínez Labella y Carlos Sánchez, junto al diputado Manuel Guzmán, asisten a la presentación y al pregón pronunciado por Laura Giménez



“Es un cartel de esperanza”. Con estas palabras ha expresado Juan Miguel Ojeda Rubí el sentido del cartel anunciador de la Semana Santa de la Hermandad de la Esperanza Macarena, presentado esta mañana, y que ha sido dedicado a los profesionales sanitarios de Almería que durante la pandemia del Covid están ofreciendo un generoso servicio en favor de la sociedad. Por eso, han asistido representantes del Hospital Universitario Torrecárdenas, el Hospital de Poniente, Hospital Vithas Virgen del Mar y el Hospital HLA Mediterráneo, que han recibido los aplausos de los asistentes en la Parroquia de San Ildefonso, con medidas de seguridad higiénico-sanitarias. El gerente de Torrecárdenas, Manuel Vida, ha afirmado que “los 6.000 profesionales de Almería compartimos hermandad, y durante la pandemia hemos administrado a los pacientes, además del tratamiento hospitalario, cariño, humanidad y entrega”.



Los concejales de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y Urbanismo, Ana Martínez Labella, junto al diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, han asistido al culto, donde Juan Miguel Ojeda ha manifestado que “este cartel con la imagen de la Esperanza Macarena queremos que sirva de puente entre los sanitarios y los nazarenos. La esperanza es lo que siempre permanece”.



El acto ha comenzado con las palabras del hermano mayor de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena, Adrián Martínez Carretero, para seguidamente proceder a la lectura del pregón, este año por Laura Giménez Giménez, quien ha realizado un recorrido emocional de la Hermandad cuando sale en estación de penitencia en la carrera oficial. Aunque este año no será posible como consecuencia del Covid 19, sus palabras han rememorado ese Miércoles Santo en Almería lleno de pasión que viven todos los nazarenos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

