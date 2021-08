Economía El CC Torrecárdenas luce un mural de Clint Eastwood del afamado René Mäkelä viernes 20 de agosto de 2021 , 18:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La obra es una pieza de arte única que rinde tributo a iconos de la provincia almeriense y se encuentra en la tienda Millby.



Milbby Torrecárdenas, la tienda de manualidades, bellas artes y creatividad que inauguró punto de venta recientemente en el Centro Comercial, refuerza su espíritu inspirador y creativo con esta pieza de arte única creada por el prestigioso artista René Mäkelä.



Reconocido internacionalmente por sus pinturas para Madonna, Cara Delevingne, Papa Francisco y estrellas del deporte como Matt Kemp, Antoine Griezmann, Manny Machado o Jorge Lorenzo, René ha realizado una pieza en el que plasma la riqueza natural y cultural de Almería. Destaca la figura de Clint Easwood, mito del spaguetti western; la colosal Alcazaba; las playas paradisíacas o el Indalo; elementos representativos y conjugados con el estilo que le define: moderno y bañado en flúor.



La obra, que presentó el propio artista el pasado jueves 19, quedará expuesta de forma permanente en Milbby Almería con el objetivo de ofrecer una visión creativa de la provincia, homenajear al arte y también a la idiosincrasia de la provincia.



Todo aquel que se acerque a admirar y disfrutar del lienzo, podrá además ganar un estupendo premio si comparte su foto en Instagram, como un vale de 100€ o una de las camisetas con las obras del artista.



Raquel Catalán, co-fundadora y co-CEO de Milbby, afirma que "es un auténtico orgullo poder rendir este homenaje artístico y creativo a Almería, una ciudad que nos ha acogido con los brazos abiertos en nuestro primer mes aquí. Con esta colaboración esperamos que todos los amantes de la creatividad puedan encontrar un motivo más para acercarse a nuestra tienda Milbby y encontrar toda la inspiración y los materiales para dejar volar su imaginación y poder desarrollar su creatividad con nosotros, sea cual sea su arte o afición."

